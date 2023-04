Cinque film in streaming per ripercorrere la battaglia per i diritti civili negli Stati Uniti

News Cinema

L'11 aprile 1968 il Presidente Lyndon Johnson firmava il famoso Civil Rights Act, scrivendo una pagina fondamentale per la democrazia americana. Ecco per voi alcuni film in streaming che raccontano quel periodo.

L’11 aprile 1968 il Presidente degli Stati Uniti Lyndon Johnson firmava il Civil Rights Act, che il quale proibiva ogni tipo di discriminazione riguardante la l’affitto, vendita o il finanziamento di immobili basata sulla razza, religione, Paese d’origine, sesso, handicap o stato familiare. Un momento fondamentale nella battaglia per i diritti civili che la popolazione nera degli Stati Uniti ha combattuto nei decenni. Noi di Comingsoon vogliamo ricordare questo anniversario proponendovi cinque film in streaming che raccontano personaggi e momenti di estrema importanza nella storia dei diritti civili in America. Si tratta in molti casi di opere di enorme impatto sociale e politico oltre che cinematografico. Magari anche destinate a dividere, a far discutere, sperando possano ancora oggi portare a un dibattito più che mai necessario. Buona lettura.

Cinque film in streaming che raccontano la battaglia per i diritti civili in America

Mississippi Burning

Malcolm X

Selma - La strada per la libertà

Loving

Judas and the Black Messiah

Mississippi Burning (1988)

Mississippi Burning - Le radici dell'odio: Il Trailer Ufficiale del Film

Il potente dramma diretto da Alan Parker e basato su una storia vera è uno dei lavori più schierati e sinceri sulla lotta contro il razzismo degli Stati del Sud. Gene Hackman, Willem Dafoe, Frances McDormand fanno di Mississippi Burning un thriller civile da ricordare, nerboruto nella messa in scena e pieno di scene che colpiscono allo stomaco prima, ma arrivano al cuore. Bellissimo e struggente, svariate nomination all’Oscar ma solo la statuetta per la fantastica fotografia. Uno dei lungometraggi più importanti del decennio. Disponibile su Amazon Prime Video.

Malcolm X (1992)

Il torrenziale biopic dedicato al leader dei diritti civili è uno dei film più riusciti e coraggiosi di Spike Lee, un omaggio sentito che si prende rischi enormi e tratteggia una personalità complessa, non edulcorata. Malcolm X è il primo film veramente mainstream dell’autore, e viene interpretato da un Denzel Washington capace di regalarci una delle più grandi interpretazioni della storia del cinema. Opera viscerale e insieme elegante, un momento di cinema civile imprescindibile. Noi lo amiamo incondizionatamente. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

Selma - La strada per la libertà (2014)

Selma - La Strada per la libertà: Trailer ufficiale italiano

Altro biopic dedicato a Martin Luther King e alla sua marcia forse più famosa. Un momento fondamentale per la lotta per i diritti civili viene messo in scena da Ava DuVernay con precisione calligrafica e senso del dramma. David Oyelowo è protagonista sentito di Selma, film che funziona senza realmente entusiasmare, importante forse più per la storia e il messaggio che per la reale riuscita. Nomination all’Oscar per il miglior film e statuetta (meritata) alla canzone originale. Non uno dei nostri film preferiti, ma andava messo nella cinquina…Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video, NOW.

Loving (2016)

Loving: Trailer italiano - HD

Probabilmente il film più bello di quell’anno di cinema. Jeff Nichols realizza un’opera che trasuda impegno raccontando la semplicità e la verità di una storia d’amore normalissima in un tempo che invece non lo era, impregnato di pregiudizio e rancore. Ruth Negga e Joel Edgerton sono indimenticabili protagonisti di Loving, film che arriva dritto al cuore, ideato e realizzato con una verità romantica di bellezza unica. Film di sentimenti sopiti e grande impegno civile, quello dell'uomo comune che lotta anche soltanto con la propria esistenza. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

Judas and the Black Messiah (2021)

Solido biopic dedicato al leader delle Black Panther di Chicago assassinato dai servizi segreti americani in un raid nel 1968. Daniel Kaluuya e LaKeith Stanfield sono notevoli protagonisti di un film sentito e molto ben orchestrato. Nomination all’Oscar per il film, statuetta come attore non protagonista a Kaluuya. Judas and the Black Messiah avrebbe potuto forse tentare qualcosa di maggiormente originale, ma il risultato rimane comunque notevole, ottimamente messo in scena. Impegno nel senso migliore del termine. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.