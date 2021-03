Cinque film in streaming per rendere omaggio al mito di Steve McQueen

News Cinema

L'icona del cinema anni '60 e '70 nasceva il 24 marzo 1930. Ecco i suoi capolavori in streaming.

Il 24 marzo 1930 nasceva a Beech Grove, Indiana, l’icona eterna chiamata Steve McQueen. Negli anni ‘60 Insieme a Paul Newman ha contribuito a creare attraverso molti dei suoi film quel concetto di antieroe che poi si è definitivamente consolidato nel decennio successivo. Prima che Hollywood cambiasse pelle McQueen aveva già scardinato l’idea di personaggi integerrimi e senza macchia, recitando una serie di ruoli la cui vita interiore e la cui psicologia si discostavano radicalmente dagli eroi cinematografici del passato. Questi i cinque film in streaming scelti per rendere omaggio a un attore scomparso troppo presto ma capace di imprimere un marchio indelebile nella storia del cinema americano e internazionale. Buona lettura.

Cinque cult-movie in streaming di Steve McQueen

La grande fuga

Quelli della “San Pablo”

Bullitt

Papillon

L’inferno di cristallo

La grande fuga (1963)

Il classico diretto da John Sturges rappresenta il trampolino di lancio per McQueen, un war-movie ma soprattutto un protagonista perfetto per la prova carismatica dell’attore, capace però anche di evidenziare tutte le fragilità del personaggio. E poi La grande fuga possiede pure un cast di grande spessore, composto tra gli altri da James Garner, James Coburn, Charles Bronson, Donald Pleasance e Sir Richard Attenborough. Un film altamente spettacolare e dal ritmo serratissimo nonostante la durata da colossal. Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes, NOW TV.

Quelli della “San Pablo” (1966)

Diretto dal regista di West Side Story e Tutti insieme appassionatamente, McQueen si regala la prova forse migliore della prima parte della sua carriera, in un altro kolossal in cui l’attore gira alcune delle scene più drammatiche e importanti della sua carriera. Non a caso arriva la nomination all’Oscar per McQueen, così come per Quelli della “San Pablo”. grande spettacolo con un cuore amaro e doloroso, merito della sapienza di Robert Wise. Disponibile su Chili, Google Play, Amazon Prime Video.

Bullitt (1968)

Uno dei migliori action degli anni ‘60, con una sequenza di inseguimento talmente affascinante da far guadagnare al film l’Oscar per il miglior montaggio. Diretto dal grande artigiano Peter Yates, Bullitt rappresenta una delle vette della carriera di McQueen, un poliziesco serrato ed avvincente che diventa immediatamente un classico del genere. magnificamente adoperata anche l’ambientazione di una San Francisco perfetta per questo tipo di lungometraggi. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Papillon (1973)

Papillon: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Forse il film più famoso girato da MCQueen, avvincente protagonista insieme a Dustin Hoffman di un altro racconto di prigionia e speranza, di caduta e redenzione. Diretto dal grande Franklin J. Schaffner, Papillon dimostra pienamente le doti drammatiche dell'attore, non soltanto il suo fascino e il suo carisma. Molte scene sono entrate con pieno merito nella storia del cinema contemporaneo. Disponibile su Chili, Amazon Prime Video, RaiPlay.

L’inferno di cristallo (1974)

Il film che ha praticamente iniziato la stagione del disaster-movie contemporaneo, una mega-produzione stracolma di star in cui Mcqueen ha la possibilità di recitare, tra gli altri, con l’altra icona Paul Newman. L’inferno di cristallo si rivela un successo di pubblico enorme, e per il tempo è davvero uno spettacolo senza precedenti. Nel cast anche quella Faye Dunaway che con McQueen aveva realizzato nel 1968 il cult Il caso Thomas Crown di Norman Jewison, purtroppo non disponibile in streaming. Ed è un gran peccato. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.