Cinque film in streaming per incoronare la regina dello sci-fi!

Abbiamo scelto cinque film di fantascienza in streaming che hanno per protagoniste eroine e icone del cinema contemporaneo.

Partiamo immediatamente con l'affermare che, nel selezionare la nostra cinquina di personaggi femminili che hanno fatto la storia del cinema fantastico contemporaneo, abbiamo volutamente tenuto fuori la Principessa Leia della saga di Star Wars. Visto l’impatto che Guerre stellari e gli altri film hanno avuto sull’immaginario dei nostro tempi, sarebbe stata una scelta troppo facile. Ma le eroine che abbiamo scelto non sono certamente da meno, tutt’altro. Personaggi complessi, psicologie delineate con verità, una forza interiore che si esplica anche attraverso momenti di fragilità umana. Cinque donne che abbiamo amato sul grande schermo, entrate di diritto nella storia del cinema, le quali hanno dimostrato che fantascienza e azione non sono territorio esclusivo di personaggi maschili. Eccovele presentate attraverso i rispettivi film in streaming.

Cinque film in streaming per incoronare la regina del cinema sci-fi

Sarah Connor in Terminator 2 - Il giorno del giudizio

Katniss Everdeen in Hunger Games

Furiosa in Mad Max: Fury Road

Ellen Ripley in Aliens - Scontro finale

Trinity in Matrix

Sarah Connor in Terminator 2 - Il giorno del giudizio (1991)

Scampata per un soffio alla furia omicida del primo T-800 inviato in Terminator (1984), Sarah adesso è pronta a tutto per difendere la vita di suo figlio John. L’unico problema è che tutti la credono pazza…Terminator 2 - Il giorno del giudizio ha ridefinito il cinema post-apocalittico grazie alla visione di James Cameron. La sua eroina è un guerriero traumatizzato, che conosce solo la via delle armi per continuare a sopravvivere. Gli eventi le daranno ragione, rendendola ancora più tragica e solitaria. La Sarah Connor che amiamo è senza dubbio quella dei primi due capitoli del franchise, ma vedere Linda Hamilton lo scorso anno tornare a impugnare il fucile in Terminator: destino oscuro ci ha fatto davvero un gran piacere...Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, TIMVision, Amazon Prime Video.

Katniss Everdeen in Hunger Games (2012)

Anche se possiamo definirla la “nipotina” degli altri personaggi che presentiamo in questa cinquina, Katniss non è assolutamente meno combattiva o tenace delle eroine che l’hanno preceduta. Hunger Games di Gary Ross ci ha presentato un personaggio emozionante, dilaniato dal senso del dovere, pronto a difendere chi non può farlo da solo. Solo un’attrice di talento come Jennifer Lawrence poteva regalarle il carisma e la fragilità necessari per renderla un’icona imprescindibile per il pubblico più giovane. Peccato che col procedere dei capitoli del franchise un po’ si è persa la forza emotiva del film originale. Ma Katniss è una figura destinata a restare...Disponibile su Rakuten TV, Chili, Infinity, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Furiosa in Mad Max: Fury Road (2015)

L’arrivo del personaggio interpretato da Charlize Theron nel portentoso film di George Miller ha rappresentato un momento di svolta nel cinema contemporaneo: da tempo immemore infatti non si vedeva sul grande schermo una combattente così indomita eppure umanissima, appassionata, capace di commuovere. Mad Max: Fury Road è senz’altro una creatura selvaggia del suo autore, ma non sarebbe stato lo stesso film senza la Theron, alla prova più ammirevole della sua magnifica carriera. Gli Oscar hanno apprezzato il film ma vergognosamente snobbato la sua vibrante protagonista. Una svista che fa male, molto male all'Academy...Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime video.

Ellen Ripley in Aliens - Scontro finale (1986)

Ok, mettiamo le cose in chiaro: Ellen Ripley ha cambiato le regole del gioco. La progressione psicologica, emotiva ed umana del personaggio tra il primo Alien di Ridley Scott e il sequel di James Cameron è uno degli archi narrativi meglio sviluppati della storia del cinema, non solo quello fantastico. E poi ovviamente c’è Sigourney Weaver, attrice unica nel saper mostrare forza e fragilità anche nella stessa inquadratura. Grazie ad Aliens - Scontro finale è stata la prima attrice a essere candidata all’Oscar per un film di fantascienza. Ripley ha abbattuto il muro del pregiudizio e aperto la strada a tutte quelle che l’hanno seguita. Una leggenda. Disponibile su Chili, TIMVision.

Trinity in Matrix (1999)

Tra tutte le figure femminili presentate in questo articolo Trinity è senza dubbio quella maggiormente denotata a livello visivo: il completo di pelle e latex che il personaggio indossa è un’invenzione geniale delle sorelle Wachowski: il personaggio interpretato da Carrie-Anne Moss è un concentrato di sex-appeal e forza dirompente impossibile da non ammirare. Se Matrix è ancora oggi il cult-movie capace di definire un’epoca di cinema sci-fi, è senz'altro merito anche di Trinity. E noi non vediamo l’ora di ammirarla nuovamente nel quarto, prossimo episodio...Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime video.

Non sono entrate per un soffio nella nostra cinquina di eroine dello sci-fi anche la Leloo de Il quinto elemento (1997), interpretata con enorme grazia da Milla Jovovich, e anche la Uhura della nuova serie cinematografica di Star Trek che ha il volto magnetico di Zoe Saldana. Una menzione merita anche la Hermione Granger della saga di Harry Potter, che ha meritatamente reso celebre Emma Watson. Se avete altre figure femminili che pensate meritino di essere ricordate, non esitate a lasciare un commento sul nostro sito.