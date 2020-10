Cinque film in streaming per il compleanno di Hugh Jackman!

News Cinema

L'attore australiano compie oggi 52 anni e Comingsoon.it lo festeggia proponendovi i suoi migliori film in streaming.

Compie oggi 52 anni Hugh Jackman, uno degli artisti più completi dell’odierno panorama hollywoodiano. Lanciato dal ruolo di Wolverine nel X-Men originale del 2000, Jackman ha saputo abbracciare il suo ruolo iconico interpretandolo per ben diciassette anni e svariati film, mentre al tempo stesso si è costruito una carriera parallela altrettanto importante, dimostrando in pieno la sua versatilità. L’attore australiano è probabilmente l’unico negli ultimi due decenni ad aver tentato più volte la via impervia del musical ottenendo risultati molto soddisfacenti sia a livello artistico che nel riscontro la botteghino. Eccovi i nostri cinque film in streaming preferiti di Hugh Jackman, una delle star contemporanee che stimiamo maggiormente. Buona lettura.

Cinque film in streaming per festeggiare il compleanno di Hugh Jackman

X-Men

The Prestige

Les Misérables

The Greatest Showman

Logan - The Wolverine

X-Men (2000)

La prima trasposizione cinematografica del celebre fumetto Marvel rimane uno dei film di supereroi migliori mai ideati, asciutto nella realizzazione e pieno di momenti visivamente portentosi. Jackman esordisce nel ruolo del mutante più famoso regalando al personaggio carisma, presenza scenica e una profondità psicologica che non lo abbandonerà nel corso dei pur alterni film dedicati a Wolverine. X-Men poi inizia il gioco/scontro tra Patrick Stewart e Ian McKellen, altrettanto iconici nei rispettivi ruoli di Professor X e Magneto. Film da riscoprire, è ancora una gioia per gli occhi e la mente. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, TIMVision, Disney +.

The Prestige (2006)

The Prestige: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film

Nel ruolo di un prestigiatore ossessionato dall’idea di diventare migliore del suo rivale Christian Bale Hugh Jackman offre una delle prove migliori della sua carriera, febbrile e preciso nel rappresentare il travaglio interiore del personaggio. Il suo contributo nel rendere The Prestige il film di culto che è rimane indubitabile. Christopher Nolan al suo meglio per un’opera formalmente eccelsa, che al tempo stesso riflette con precisione sulla distinzione tra apparenza e verità. Uno dei veri, grandi film del nuovo millennio. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Les Misérables (2012)

Les Misérables: Il trailer ufficiale italiano in HD

L’adattamento cinematografico del celebre musical di Broadway consente a Jackman di realizzare il sogno di una vita, sfoderando una prova drammatica e canora di spessore inusitato. L’attore ottiene il Golden Globe e la nomination all’Oscar, al momento l’unica della sua prestigiosa carriera. Les Misérables è grandiosa messa in scena, sapientemente orchestrata da Tom Hooper in uno spettacolo capace di suggestionare. Ottime anche le prove di Anne Hathaway e di un Russell Crowe che ovvia alla sua ugola non da musical con una delle prove più carismatiche mai sfoderate. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW TV.

The Greatest Showman (2017)

The Greatest Showman: Il nuovo trailer italiano del film - HD

Altro musical per Jackman, che interpreta con vigore l'inventore del circo P.T. Barnum. Altro successo enorme per The Greatest Showman, che contiene alcune delle canzoni più emozionanti della storia di questo genere. Spettacolo pirotecnico di coreografie e musica, il film consente al resto del cast di esibirsi al meglio delle loro possibilità, anche se ovviamente è Jackman il mattatore assoluto della produzione. Tra i comprimari da segnalare l’enorme presenza scenica di Zendaya. Un film che avrebbe meritato molta più attenzione durante la stagione dei premi. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, TIMVision, Disney +.

Logan - The Wolverine (2017)

Logan - The Wolverine: Nuovo trailer italiano del film - HD

La struggente conclusione del viaggio di Jackman nei panni di Wolverine è un western crepuscolare travestito da cinecomic, in cui i personaggi solitari vanno incontro al loro destino ineluttabile con la gravitas propria di un film di Clint Eastwood, altra icona a cui Jackman si è spesso confrontato in maniera traslata. Logan di James Mangold è a nostro avviso uno dei migliori film mai realizzati da un fumetto di supereroi, forse il migliore insieme a Batman Begins. Nomination all’Oscar per l’adattamento, e anche Hugh nel suo commiato al personaggio avrebbe dovuto essere riconosciuto...Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Con i cinque film scelti speriamo davvero di aver rappresentato al meglio l’ecletticità di Hugh Jackman. Tra le sue migliori prove d’attore vorremmo anche citare citare quelle offerte nella commedia fantastica Kate & Leopold, dove recita insieme a Meg Ryan, ma soprattutto la dolorosa interpretazione in Prisoners di Denis Villeneuve, opera densa e oscura che ancora oggi riesce a incutere nello spettatore un senso di inquietudine non facile da scrollarsi di dosso.