Cinque film in streaming per il centenario della nascita del grande Walter Matthau

News Cinema

Abbiamo selezionato cinque film in streaming del mitico caratterista americano vincitore dell'Oscar.

Il 1 ottobre 1920 nasceva a New York Walter John Matthow, conosciuto dagli amanti di cinema con il nome di Walter Matthau. Si tratta di uno degli attori più importanti per la definizione dell’idea di “caratterista”, ovvero un interprete che definisce film dopo film un determinato tipo di personaggio e su quello basa la propria carriera. Matthau ha adoperato la sua arte per dar forma al “tipo fisso” scorbutico, facile al sarcasmo, cinico in superficie ma in fondo dal cuore d’oro. Ad avere l’idea di trasformarlo in questo tipo di caratterista non poteva essere che il genio unico di Billy Wilder, il quale affiancandolo a Jack Lemmon ha creato la coppia comica a nostro avviso più efficace della storia del cinema americano. Attraverso cinque film in streaming cercheremo di raccontarvi chi è stato Walter Matthau e quanto sia stato importante per un genere come la commedia.

Cinque film in streaming interpretati dal grande Walter Matthau

Non per soldi...ma per denaro

Fiore di cactus

Prima pagina

Due sotto il divano

Due irresistibili brontoloni

Non per soldi...ma per denaro (1966)

La svolta nella carriera dell’attore arriva quando Billy Wilder gli affida il ruolo dell’avvocato pronto a tutto Willie Gingrich, che vuole sfruttare l’infortunio di suo cognato per fare soldi, anche raggirando la legge. Prima collaborazione con il regista e con Jack Lemmon, Non per soldi...ma per denaro regala a Matthau l’Oscar come attore non protagonista, ma soprattutto gli consegna le chiavi per la sua futura, gloriosa carriera di caratterista. Il film forse più cinico della carriera di Wilder, e proprio per questo perfetto per lanciare la stella di Matthau...Disponibile su NOW TV.

Fiore di cactus (1969)

Commedia sofisticata sui tempi che cambiano, sulla liberalizzazione dei costumi sessuali e sulla ricerca di felicità. Matthau interpreta un dentista donnaiolo con una fidanzata davvero troppo giovane per lui e una segretaria che invece sarebbe perfetta per mettergli la testa a posto. L’attore si confronta con il mito di Ingrid Bergman e con l’astro nascente di Goldie Hawn, che vincerà l’Oscar come non protagonista per il suo brillante ruolo di giovane hippie. Diretto dall’amico Gene Sacks, Fiore di cactus è una commedia a tratti sfrontata, davvero avanti al tempo in cui è stata realizzata. Disponibile su Apple Itunes.

Prima pagina (1974)

Il miglior film del trio Wilder/Lemmon/Matthau, una commedia quasi interamente ambientata nella sala stampa di un penitenziario che riflette su temi ancora oggi attualissimi come ad esempio l’ingerenza del potere sugli organi d’informazione. Matthau interpreta il caporedattore Walter Burns, disposto a tutto pur di ottenere per primo lo scoop, anche se falso o peggio ancora...vero. Prima pagina è una commedia al vetriolo girata e interpretata con la vena corrosiva dei tempi migliori. Un capolavoro che in troppi hanno sottovalutato. Disponibile su Chili, NOW TV.

Due sotto il divano (1980)

Ambientata nel mondo dello spionaggio, Due sotto il divano è il film che regala a Matthau la possibilità di recitare con una delle più grandi attrici di sempre, Glenda Jackson. La coppia funziona a meraviglia in un film a tratti spassoso, scritto con gusto e diretto con stile divertito dallo specialista Ronald Neame. Un piccolo gioiello da gustare con lo spirito dei vecchi tempi, quando la commedia sofisticata era realizzata da artigiani di lusso e caratteristi/artisti di prim’ordine. Tanto per intenderci: nel cast ci sono anche Herbert Lom, Ned Beatty e Sam Waterson. Basta? Disponibile su Amazon Prime Video.

Due irresistibili brontoloni (1993)

Ultimo successo della coppia Lemmon/Matthau, Due irresistibili brontoloni è l’occasione per vedere i due attori divertirsi ancora una volta a duettare scambiandosi colpi bassi e battute feroci. Un film realizzato con gusto da Donald Petrie che vede l'icona Ann Margret recitare la donna che è fonte di discordia tra i due protagonisti. Non ci si può non divertire vedendo insieme questi attori di classe sopraffina, in una commedia per famiglie che mantiene le promesse e funziona in fondo da degno congedo per una coppia che ha scritto davvero la storia del cinema a caratteri cubitali. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes.

Ci sarebbero molti altri cult-movie in grado di testimoniare la vena corrosiva e l’arte della recitazione sorniona che Walter Matthau ha portato avanti per decenni. Purtroppo molti di questi titoli non sono disponibili in streaming. Ma se avete occasione di trovare in TV o in DVD film quali La strana coppia, È ricca, la sposo e l’ammazzo, Appartamento al Plaza, Che botte se incontri gli “orsi” oppure Il piccolo diavolo (diretto e interpretato da Roberto Benigni) vi consigliamo di non lasciarveli scappare.