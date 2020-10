Cinque film in streaming per I cinquant'anni di Matt Damon

News Cinema

L'attore compie mezzo secolo e noi lo celebriamo con i suoi migliori cinque film in streaming.

Compie oggi cinquant'anni Matt Damon, uno degli attori più amati della Hollywood contemporanea. Con il suo volto da bravo ragazzo e una carriera improntata su ruoli che hanno spesso incarnato lo spirito e i valori etici dell’America liberal, Damon è ben presto diventato l’erede di attori come Gary Cooper e Spencer Tracy, ovvero le “bandiere” di una visione positiva e popolare degli Stati Uniti e della loro democrazia. Questo non ha comunque impedito alla star di costruirsi addosso una filmografia variegata e soprattutto piena di titoli di valore, spesso davvero alto. Damon nei venticinque anni circa di carriera finora spesi ha collaborato con nomi del calibro di Clint Eastwood, Steven Spielberg, Martin Scorsese, Christopher Nolan e Ridley Scott, tanto per citare alcuni grandi autori contemporanei. Eccovi cinque film in streaming che a nostro avviso rappresentano al meglio la carriera di Matt Damon. Buona lettura.

Cinque film in streaming per i 50 anni di Matt Damon

Will Hunting - Genio ribelle

Salvate il soldato Ryan

The Bourne Identity

The Departed

Le Mans '66 - La grande sfida



Will Hunting - Genio ribelle (1997)

Il grande successo diretto da Gus Van Sant è uno dei drammi migliori degli anni ‘90. La sceneggiatura scritta da Damon e dall’amico Ben Affleck si aggiudica l’Oscar, così come il grande Robin Williams nel ruolo dello psichiatra che aiuta il protagonista a superare i propri demoni personali. I duetti tra i due interpreti sono la cosa migliore del film, un rapporto paziente-dottore che va oltre i ruoli per diventare un’amicizia basata sul dolore. Will Hunting - Genio ribelle è stata una delle grandi sorprese di quel decennio e con pieno merito. Prima nomination come miglior attore per Damon. Disponibile su Chili, Google Play, Netflix, Amazon Prime Video, NOW TV.

Salvate il soldato Ryan (1998)

Salvate il soldato Ryan: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Il ruolo nel capolavoro bellico di Steven Spielberg è piccolo ma fondamentale, in quanto motore dell’intera vicenda. Salvate il soldato Ryan è un film la cui idea di messa in scena ha spostato i confini del genere, risultando un vero e proprio momento di svolta nella carriera e nella poetica di Spielberg, a nostro avviso anche più di Schindler’s List. La sequenza iniziale dello sbarco in Normandia da sola vale un’era di cinema. Premiato con cinque premi Oscar tra cui quello per la regia, il film perse come miglior film da Shakespeare in Love. In pratica una delle migliori barzellette raccontate dall’Academy… Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

The Bourne Identity (2002)

The Bourne Identity: il trailer del film

Anche se quasi tutti ricordano il franchise sulla spia senza memoria grazie al secondo e terzo episodio diretti da Paul Greengrass, noi confessiamo di avere un debole per l’originale: l’eleganza delle ambientazioni europee, il ritmo magnificamente gestito di alcune scene di tensione - su tutte quella dello scontro con Clive Owen - e un finale commovente fanno di The Bourne Identity uno dei migliori spy-action dei nostri tempi. Doug Liman è un regista decisamente alterno, ma quando azzecca la storia da raccontare sa come farlo in maniera cinematograficamente potente. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video, NOW TV.

The Departed (2006)

The Departed - Il bene e il male: il trailer del film

Primo ruolo veramente negativo nella carriera di Matt Damon, che si trova a recitare insieme a mostri sacri come Jack Nicholson, Leonardo DiCaprio e Martin Sheen. Remake aggiornato di Internal Affairs, The Departed è un thriller tagliente e adrenalinico, il meglio di quanto il cinema di genere hollywoodiano possa offrire quando realizzato da un maestro. Impossibile scegliere un momento o una sequenza, l’intero film è un susseguirsi continuo di tensione e colpi di scena magistrali. Quattro Oscar conquistati, tra cui quello per il miglior film e la miglior regia. E ci mancherebbe...Disponibile su Rakuten TV, Chili, Netflix, Amazon Prime Video.

Le Mans ‘66 - La grande sfida (2019)

Le Mans '66 - La Grande Sfida: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Abbiamo infine scelto il bel film sportivo diretto da James Mangold perché col suo stile ampio e la sua epica da cinema classico americano si sposa perfettamente con lo status di Damon di eroe americano a tutto tondo. Le Mans ‘66 - La grande sfida propone duetti efficacissimi con il co-protagonista Christian Bale trasformando a tratti il film in un buddy-movie di spessore. Cinema fatto come si realizzava una volta, nerboruto e confezionato con classe. Disponibile su Rakuten TV, Chili, TIMVision, Amazon Prime Video.

Dopo Will Hunting Matt Damon ha ottenuto altre due nomination all’Oscar come attore, grazie a Invictus di Clint Eastwood (non protagonista) e Sopravvissuto - The Martian di Ridley Scott. Due progetti molto diversi tra loro che però testimoniano quanto l’attore con il passare degli anni abbia sviluppato una discreta versatilità, riuscendo a diversificare le sue prove senza snaturare il proprio stile di recitazione. Vi consigliamo di recuperare anche questi due titoli se apprezzate Matt Damon.