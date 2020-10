Cinque film in streaming per festeggiare il compleanno di Kate Winslet

News Cinema

Abbiamo selezionato cinque titoli in streaming che rappresentano il meglio della carriera della star di Titanic.

Quando pensiamo a quale potrebbe essere la migliore attrice in lingua inglese degli ultimi trent’anni, il nome di Kate Winslet è impossibile da omettere in una short-list che comprende a nostro avviso anche Frances McDormand, Cate Blanchett e magari un altro paio di nomi. Al massimo. Più delle illustri colleghe appena citate la Winslet possiede a nostro avviso una duttilità che la rende capace di interpretare con verità personaggi di ogni classe e status sociale, come ha dimostrato durante la sua prestigiosa filmografia. Pensate ad esempio ai suoi ruoli “alti” nei film in costume di inizio carriera e poi magari ricordate la “popolare” protagonista de La ruota delle meraviglie di Woody Allen, tanto per citare una delle migliori prove dell’attrice. Eccovi dunque cinque film in streaming per augurare buon compleanno a Kate Winslet e ricordare a voi (se ce ne fosse bisogno...) quanto brava sia. Buona lettura

Cinque film in streaming con protagonista Kate Winslet

Hamlet

Titanic

Se mi lasci ti cancello

Revolutionary Road

Steve Jobs

Hamlet (1996)

L’adattamento-fiume del testo di William Shakespeare consente a Kenneth Branagh di assemblare un cast stratosferico. Alla Winslet il ruolo di Ophelia, che l’attrice riempie con una prova sottile e dolente, tenendo testa a un protagonista dall'energia a tratti incontenibile. Hamlet è cinema coraggioso perché rispetta il teatro e insieme lo interpreta con personalità, un tratto comune delle migliori opere di Branagh. In mezzo ad attori così grandi come Jack Lemmon, Judi Dench, Julie Christie e tutti gli altri, Kate di certo non sfigura. Anzi...Disponibile su Chili, Google Play.

Titanic (1997)

Titanic: Trailer Italiano per il 20esimo anniversario - HD

Nella storia d’amore più famosa ed amata dei nostri tempi la Winslet interpreta un’eroina che per amore di Leonardo DiCaprio infrangere le regole sociali, prima che l’iceberg infranga lo scafo del transatlantico. Titanic ha fatto la storia del cinema grazie al perfezionismo di James Cameron e alla sequenza dell’affondamento che ancora oggi rimane insuperata in fatto di effetti speciali, con buona pace di quello che riesce a creare il CGI. All’epoca tutti i record vennero annientati da Titanic, prima dell’esplosione della Marvel e di tutto il resto. Undici Oscar, seconda nomination per la Winslet. Film che ha segnato più una generazione, altro che Iron Man e compagni...Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, TIMVision, Amazon Prime Video.

Se mi lasci ti cancello (2004)

In pochissimi avrebbero visto bene Kate Winslet nel ruolo della scombinata protagonista del cult-movie di Michel Gondry, eppure l’attrice sfodera una prova tenerissima e sottile nel delineare le piccole grandi insicurezze dell’animo umano. Accanto a lei ad assecondarla un Jim Carrey altrettanto commovente. Se mi lasci ti cancello (più di quindici anni e il titolo italiano ancora fa rabbrividire...) è frutto del genio umorale di Charlie Kaufman, ma il contributo dei due protagonisti è altrettanto indiscutibile. Altra candidatura per Kate, ma ancora niente Oscar...Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Netflix.

Revolutionary Road (2008)

Revolutionary Road: Il trailer del film diretto da S. Mendes con L. DiCaprio e K. Winslet

Il ritorno alla collaborazione con Leonardo DiCaprio produce uno dei film più belli dello scorso decennio. Sam Mendes dirige con lucidità impressionante un dramma familiare rarefatto e insieme durissimo sulla deflagrazione del rapporto di coppia. Revolutionary Road, elegantemente fotografato da Roger Deakins, rappresenta la prova d’attrice forse più complessa ed ambigua per la Winslet, che si aggiudica il Golden Globe. Lo stesso anno vincerà l’Oscar come miglior attrice grazie a The Reader, ma avrebbe dovuto trionfare con questo capolavoro...Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Steve Jobs (2015)

Steve Jobs: Il nuovo trailer italiano del film - HD

La penna sempre incisiva di Aaron Sorkin organizza un tour de force psicologico per raccontare in chiaroscuro la figura di Jobs. Alla Winslet il ruolo della sua assistente personale, amata e insieme vessata dal guru dell’informatica. I duetti con il protagonista Michael Fassbender sono magnifici, e se Steve Jobs convince è soprattutto per gli attori, diretti con mano sicura da Danny Boyle. Ultima candidatura (fino ad oggi) per Kate, suggello dell’ennesima prova d’attrice complessa e non scontata. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Se fosse stato disponibile in streaming in Italia avremmo certamente inserito nella cinquina Creature del cielo (1994), che ha lanciato a livello internazionale la carriera della WInslet e imposto Peter Jackson come cineasta visionario a tutto tondo, al di fuori del genere splatter dei suoi primi film di culto. Nel caso riusciate a trovare questo dramma folgorante e disturbante, vi consigliamo davvero di non lasciarvelo scappare.