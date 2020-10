Cinque film in streaming per festeggiare i 75 anni di John Lithgow

News Cinema

Il grande John Lithgow merita in pieno i cinque film in streaming con cui celebriamo il suo compleanno.

Varca oggi la prestigiosa soglia dei 75 anni il grande John Lithgow, uno dei grandi nomi dell’entertainment americano e non solo. Icona di Broadway, l’attore è presente al cinema fin dagli anni ‘70, quando la sua carriera sul grande schermo venne lanciata da Brian De Palma, con cui ha continuato a collaborare a lungo. Molto attivo anche in TV, Lithgow ha recentemente vinto il suo secondo Golden Globe per la sua interpretazione di Winston Churchill nella serie di culto The Crown. Eccovi cinque film in streaming che raccontano al meglio l’arte e la versatilità di questo grande attore.

Cinque film in streaming per i 75 anni di John Lithgow

Il mondo secondo Garp (1982)

La trasposizione cinematografica dell'omonimo romanzo del grande scrittore americano John Irving è un film tanto sfortunato quanto affascinante, capace di contenere molte storie e fascinazioni al proprio interno, forse troppe. George Roy Hill dirige il protagonista Robin Williams e una Glenn Close alle prime esperienze cinematografiche in una commedia dolceamara surreale e poetica, in cui Lithgow interpreta la mitica Roberta Muldoon, che un tempo era un uomo e giocava a football nei Philadelphia Eagles. Il mondo secondo Garp merita di essere riscoperto e amato, un film coraggioso che regalò a Lithgow la prima nomination all’Oscar come attore non protagonista. Disponibile su Chili.

Voglia di tenerezza (1983)

Nel grande melodramma familiare diretto da James L. Brooks John Lithgow interpreta il professore che intrattiene una relazione clandestina con la co-protagonista Debra Winger. Un ruolo piccolo ma estremamente significativo, interpretato dall’attore in maniera sopraffina tanto da regalargli un’altra nominationall'Oscar come non protagonista. Ma Voglia di tenerezza è ovviamente Shirley MacLaine, impetuosa madre il cui rapporto travagliato con la figlia segna la vita a entrambe. Cinque Oscar per uno dei film più commoventi degli anni ‘80, impregnato di sentimenti così vicini e palpabili da far stare male. Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Footloose (1984)

Altro cult-movie assoluto per John Lithgow, che interpreta l’antagonista del giovane e ribelle Kevin Bacon. Il ruolo difficile da interpretare è quello del pastore di una congregazione che ha deciso di bandire il ballo e la musica dalla comunità dopo una tragedia che l'ha sconvolta, una parte stratificata e complessa che Lithgow dipinge con enorme verità. Diretto dal regista iconico Herbert Ross, Footloose è un film imperdibile per chiunque ami ballare e la musica pop anni ‘80. Nel cast anche il mai abbastanza rimpianto Chris Penn. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, TIMVision, Amazon Prime Video.

Doppia personalità (1991)

L’amico Brian De Palma torna a dirigere John Lithgow regalandogli questa volta il ruolo principale in un uno dei film più sottovalutati della carriera di entrambi. Doppia personalità infatti lavora sul tema del doppio con una suadenza estetica ma soprattutto emotiva che lo rende un’opera strisciante e “malata”, perfetta per esplicitare le grandi doti istrioniche del suo protagonista. In più il thriller ha uno dei finali più terrificanti di quel decennio. Presentato alla Mostra del cinema di Venezia. Da rivedere per tornare a tremare...Disponibile su Google Play, Apple Itunes.

Bombshell - La voce dello scandalo (2019)

Bombshell - La Voce dello Scandalo: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Nel biopic dedicato allo scandalo che ha travolto Fox News John Lithgow interpreta proprio Roger Ailes, il magnate dell’informazione che ha instaurato nel network il sistema di abuso e omertà vigente per anni e anni. Una performance sottile e velenosa quella di Lithgow, capace di non andare mai sopra le righe nell’impersonare un tale mostro. Se Bombshell diventa quel film non retorico e semplicistico quale è lo deve anche alla bravura dei suoi interpreti, tra i quali troviamo Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie. Un film più acuto e tagliente di quanto la superficie non mostri...Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Questi i cinque titoli da noi scelti per celebrare i 75 anni dell’icona John Lithgow. Impossibile categorizzare questo attore dentro un genere, uno stile o anche solo un’epoca di cinema. Capace di un trasformismo che ha sempre avuto il tratto distintivo dell’eleganza, Lithgow ha impreziosito ogni produzione a cui ha partecipato che si tratti di cinema, televisione o teatro. Buon compleanno dunque Mr. Lithgow, e grazie di tutto!