Cinque film in streaming per festeggiare i 75 anni della "Regina" Helen Mirren

Vi proponiamo cinque film in streaming per celebrare il compleanno della grande attrice britannica, premio Oscar per The Queen.

Cosa rende Helen Mirren un’attrice unica nel panorama internazionale? Probabilmente la sua versatilità, intesa principalmente come volontà di sperimentare, di mettersi alla prova attraverso film, storie e generi differenti. Nel corso di una carriera dalle radici profonde nel tempo la Mirren ha infatti affrontato quasi ogni tipo di produzione, evitando costantemente ri rimanere troppo a lungo relegata nell’idea di attrice britannica elegante, composta e, perché no?, velatamente snob. La Mirren invece ha dimostrato di non volersi prendere sempre sul serio e soprattutto volersi divertire anche all’interno del cinema di puro intrattenimento: la sua partecipazione a franchise action come Red e in particolar modo Fast and Furious lo dimostrano con pienezza. È rispettando la sua voglia di variare che abbiamo scelto cinque film in streaming capaci di mostrare la classe e l’ironia di Helen Mirren, “regina” del cinema che oggi compie 75 anni.

Cinque film in streaming con protagonista Helen Mirren

Gosford Park (2001)

Nel capolavoro diretto da un Robert Altman graffiante come mai, la Mirren interpreta con maestria assoluta interpreta una governante rosa dal senso di rivalsa, in un film che attraverso la trama gialla racconta le differenze di classe nell’Inghilterra degli anni ‘30. Un cast sontuoso per una regia accurata, tagliente. Oscar per la sceneggiatura originale a Julian Fellowes, colui che poi creerà Downton Abbey, di cui infatti Gosford Park è in qualche modo un antesignano. Cinema raffinato e corrosivo, davvero il meglio che il genio di Altman potesse produrre. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Infinity.







In ostaggio (2004)

Unico film da regista del produttore Pieter Jan Brugge (Glory, Insider) questo dramma umano passò a suo tempo ingiustamente inosservato, mentre si tratta di uno studio doloroso di psicologie al confine. La Mirren interpreta una donna che vive il dramma del rapimento di suo marito, uomo d’affari catturato da un ex-dipendente. Magnifica prova d’attori: oltre alla Mirren infatti recitano in In ostaggio anche Robert Redford e Willem Dafoe. Tratto da una storia vera accaduta in Olanda, un dramma livido a nostro avviso da ricoprire. Disponibile su Chili, Google Play.







The Queen - La regina (2006)

The Queen - La regina: Trailer Ufficiale del film con Helen Mirren e Michael Sheen - HD

Una delle grandi interpretazioni del nostro tempo, strameritatamente premiata con ogni riconoscimento possibile, Oscar compreso. Diretta da un Stephen Frears mai così contenuto, Helen Mirren offre una visone umanissima e insieme gelida della Regina Elisabetta II, donna “costretta” nel suo ruolo e la tempo stesso bramosa di svolgerlo al meglio delle proprie possibilità. Sceneggiatura perfetta di Peter Morgan, due partner d’eccezione come Michael Sheen che interpreta Tony Blair e James Cromwell nel ruolo del Principe Filippo. The Queen è un milm raffinato, con una protagonista da inchino. Disponibile su Chili.







State of Play - Scopri la verità (2008)

State of Play - scopri la verità: il trailer del film con Russell Crowe, Ben Affleck e Rachel McAdams

Uno dei migliori thriller politici degli ultimi anni, una trama sviluppata con perizia per un cast di lusso che comprende oltre alla Mirren anche Russell Crowe, Ben Affleck, Robin Wright e Rachel McAdams. Diretto da Kevin MacDonald (L’ultimo re di Scozia), State of Play fonde con efficacia spettacolo e indagine, garantendo al pubblico intrattenimento intelligente. Ispirato da una miniserie britannica del 2003, il film garantisce alla Mirren uno dei ruoli più divertenti della sua eclettica carriera. Disponibile su Netflix, Amazon Prime Video.

L’ultima parola: la vera storia di Dalton Trumbo (2015)

L'ultima parola: La vera storia di Dalton Trumbo: Il trailer italiano del film - HD

Nel biopic dedicato al leggendario sceneggiatore vittima del regime maccartista negli anni ‘50, la Mirren interpreta con elegantissima ironia la regina del gossip Hedda Hopper, fervente anticomunista che intraprende contro l'uomo una battaglia acerrima. In L’ultima parola: la vera storia di Dalton Trumbo i duetti tra l’attrice e il protagonista Bryan Cranston sono la cosa migliore, intrisi di sarcasmo reso al meglio dalla bravura degli interpreti. Un ruolo che ancora una volta esplicita come la Mirren sia in grado di elevare l’altrui performance oltre che naturalmente la propria. Disponibile su Chili, Infinity, Apple Itunes.



Se avete altri titoli in mente per mettere in risalto l’eclettica bravura di helen Mirren non esitate a scriverci. Candidata all’Oscar per ben quattro volte (La pazzia di Re Giorgio, Gosford Park, The Queen e The Last Station), Helen Mirren ha recitato in un altro grande cult movie che non possiamo non ricordare: Il cuoco, il ladro, sua moglie e l’amante, dramma barocco diretto nel 1988 da Peter Greenaway. Più recentemente invece è stata diretta dal nostro Paolo Virzí in Ella & John, di cui è protagonista insieme all’altra icona Donald Sutherland.