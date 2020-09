Cinque film in streaming per festeggiare i 49 anni di Martin Freeman

News Cinema

Martin Freeman è uno dei nostri attori preferiti e lo celebriamo con cinque film in streaming. Tanti auguri Bilbo!

Vogliamo celebrare oggi il compleanno del poliedrico Martin Freeman, attore britannico che nell’ultimo decennio si è conquistato l’apprezzamento del grande pubblico grazie a blockbuster come la trilogia de Lo Hobbit di Peter Jackson o i cinecomic della Marvel quali Captain America: Civil War e Black Panther. Lanciato dalle serie di culto The Office (versione originale) e Sherlock, in cui interpreta un adorabile Watson al fianco di Holmes/Benedict Cumberbatch, Freeman si è guadagnato la nostra stima incondizionata grazie alla prima stagione di Fargo, in cui tratteggia con enorme efficacia e notevole profondità psicologica il lato oscuro dell’uomo comune. Grazie al ruolo di Lester Nygaard Freeman si è aggiudicato la nomination al Golden Globe. Noi però dobbiamo celebrarlo per la sua carriera cinematografica, eccovi perciò cinque film in streaming in cui l’attore dimostra la sua grande versatilità e insieme l’innata capacità di non prendersi troppo sul serio.



Cinque film in streaming con protagonista il versatile Martin Freeman

Guida galattica per autostoppisti (2005)

L’adattamento cinematografico del libro sci-fi di culto scritto da Douglas Adams offre a Martin Freeman il personaggio perfetto per esplicitare il suo timbro d’attore sornione, simpatico, giocoso. Arthur Dent è un uomo qualunque, una persona senza qualità apparenti a cui capitano cose straordinarie. Freeman abbraccia l’idea con ironia ed efficacia, affiancato da altri caratteristi di lusso come Sam Rockwell, John Malkovich, Mos Def e Zooey Deschanel. Guida galattica per autostoppisti è il film perfetto per scoprire il timbro dello stile di Martin Freeman. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Lo Hobbit: Un viaggio inaspettato (2012)

Lo Hobbit: Un viaggio inaspettato: Il nuovo trailer italiano ufficiale

Scelto quasi a sorpresa da Peter Jackson per interpretare il protagonista della trilogia tratta da Tolkien, Freeman lo ripaga con un’adesione e una comprensione del personaggio genuine. Bilbo Baggins diventa grazie all’attore un eroe involontario, una figura che tutti possiamo comprendere e in cui possiamo immedesimarci. Lo Hobbit: Un viaggio inaspettato è una parabola fantasy sulla vita e le strade che dobbiamo percorrere per scoprirla, e Freeman impreziosisce il grande spettacolo della messa in scena costruendo un personaggio indimenticabile. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

La fine del mondo (2013)

La fine del mondo: Il trailer italiano del film di Edgar Wright

Il ritorno alla commedia fantastica arriva per Freeman grazie all’amico e frequente collaboratore Edgar Wright, il quale lo vuole nel gruppo di cinque amici dediti alla pinta che devono quasi loro malgrado salvare il pianeta dall’invasione di robot. Commedia corale e scatenata in cui l’attore gigioneggia in compagnia di Simon Pegg, Nick Frost, Eddie Marsan, Rosamund Pike e Paddy Considine. La fine del mondo è il film che cercate per una serata spensierata ma intelligente. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Netflix.

Cargo (2017)

Cargo: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Abbiamo scelto questo piccolo ma estremamente coinvolgente horror targato Netflix perché a nostro avviso mostra con efficacia le potenzialità drammatiche dello stile di recitazione di Freeman. Nel ruolo di un padre e marito che vuole salvare a tutti i costi la propria famiglia dalla solita apocalisse di morti viventi l’attore fornisce una prova potente, dolorosa, che impreziosisce un film di genere originale anche grazie all’ambientazione australiana. Cargo merita assolutamente una visione, è uno dei migliori zombie-movie realizzati in questi anni. Disponibile su Netflix.

Black Panther (2018)

Black Panther: Nuovo trailer italiano del film - HD

Il blockbuster diretto da Ryan Coogler è uno dei migliori cinecomic della storia del cinema, il primo ad aver ottenuto la nomination all’Oscar per il miglior film. Freeman vi partecipa e contribuisce nel ruolo dell’agente segreto Everett Ross, riempito con carisma e una discreta dose d’ironia. Black Panther coniuga il grande spettacolo della Marvel con un messaggio sociale e civile velato ma presente, capace di rendere il film ancor più emozionante. Poderosa la prova di Michael B. Jordan nel ruolo di Killmonger. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Apple Itunes, TIMVision, Disney +.

Questi i cinque film in streaming che a nostro avviso meglio caratterizzano la capacità di Martin Freeman di impreziosire il cinema commerciale con al sua presenza sempre elegante e istrionica. Se volete carpire in profondità quanto sia efficace questo interprete vi consigliamo caldamente di rivolgervi anche alla sua carriera televisiva. Fargo in testa.