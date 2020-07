Cinque film in streaming per festeggiare gli 80 anni del grande Patrick Stewart!

News Cinema

Celebriamo la classe di Patrick Stewart con i suoi migliori film in streaming

In occasione degli 80 anni del grande Patrick Stewart abbiamo pensato di rendergli omaggio proponendovi quelli che riteniamo i migliori cinque film da lui interpretati e che potete trovare in streaming. Opere che flirtano spesso col genere fantastico e che dimostrano il grande carisma e la versatilità dell’attore inglese. Abbiamo deciso di lasciar fuori i titoli in cui Stewart interpreta il suo personaggio più famoso, il Capitano Jean-Luc Picard nella saga di Star Trek.

Cinque film in streaming del grande Patrick Stewart

Excalibur (1981)

La rivisitazione della leggenda di Re Artú rivisitata da John Boorman ha portato a uno dei film maggiormente visionari del decennio. Stewart vi interpreta il piccolo ruolo di Leondegrance, che mette già in risalto la sua enorme presenza scenica. Con lui troviamo in excalibur altri mostri sacri della cinematografica britannica contemporanea come Helen Mirren, Liam Neeson, Gabriel Byrne. La fotografia densissima di Alex Thomson e la colonna sonora iconica - chi non ricorda l’uso dei Carmina Burana nelle scene del film? - contribuirono a rendere Excalibur uno dei titoli più discussi e amati del periodo. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.

Dune (1984)

Lo sfortunato ma ancora oggi estremamente affascinante adattamento del capolavoro letterario di Frank Herbert rappresenta un titolo di culto, in attesa della nuova versione di denis Villeneuve. Patrick Stewart vi interpreta Gurney Halleck, fedele alleato di Leto Atreides e poi di suo figlio Paul. In Dune di David Lynch recitano anche il fido Kyle MacLachlan, Sting, Brad Dourif, Silvana Mangano e molti altri nomi famosissimi. Un film imperfetto ma ipnotico, degno di essere riscoperto e amato più di quanto non lo sia stato negli anni ‘80. Disponibile su Infinity.

X-Men (2000)

Il primo episodio della saga Fox/Marvel dei mutanti non è necessariamente il migliore, ma ha regalato a Sir stewart l’altro ruolo iconico di Charles Xavier, meglio noto come Professor X. E l’attore lo ha interpretato in ogni film con eleganza e una grazia degna delle migliori figure shakespeariane. I duetti con l’amico-rivale Ian McKellen nel ruolo di Magneto sono uno spasso per chiunque ami il cinema, non soltanto i cinecomic. E poi il film di Bryan Singer ha un qualcosa che nel corso degli anni è purtroppo andato perso in questo genere: X-Men dura soltanto un’ora e mezza! Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, TIMVision, Disney +.

Green Room (2015)

In questo piccolo e tesissimo thriller di periferia l'attore interpreta il capo spirituale e intellettuale di un gruppo di neonazisti in cui si imbattono gli sventurati protagonisti. Un ruolo totalmente fuori dal comune per Stewart che però si diverte a interpretarlo con un’algida sottigliezza che lo rende ancor più inquietante. Diretto da Jeremy Saulnier, Green Room ben presto diventa un piccolo cult nerissimo e con punte di sarcasmo macchiato di sangue. Nel cast anche Anton Yelchin e Imogen Poots. Assolutamente da provare per una serata diversa ed elettrizzante. Disponibile su Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Logan (2017)

L’ultimo appuntamento con Hugh Jackman/Wolverine e con il ruolo di Charles Xavier diventa il commovente e poderoso commiato alla saga. Diretto da un James Mangold in stato di grazie Logan si mostra come un film di supereroi quando in realtà è un western crepuscolare e sentito, notevolissima contaminazione che supera i generi stessi per diventare grande cinema. Per i due attori principali miglior commiato di questo davvero non poteva esserci. Da vedere e rivedere, forse il miglior cinecomic mai realizzato. Il dibattito è aperto! Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Avevamo scritto all’inizio che non avremmo preso in considerazione i film di Star trek interpretati da Patrick Stewart, ma come si fa a soprassedere su Picard? Quattro titoli girati tra gli anni ‘90 e l’inizio del decennio successivo, con un discreto successo al botteghino. Il nostro preferito? Difficile scegliere, anche se Star Trek - Primo contatto...