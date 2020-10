Cinque film in streaming per celebrare l'arte (e il compleanno) di Peter Jackson

News Cinema

Il grande autore domani spegne 59 candeline e noi lo ricordiamo con cinque capolavori in streaming.

Forse nessuno come Peter Jackson ha saputo conservare la propria integrità di autore nella transizione dal cinema indipendente a quello realizzato per una grossa compagnia hollywoodiana. Il cineasta neozelandese è riuscito a imporre la sua visione personale e assolutamente specifica del cinema fantastico grazie alla volontà di controllare ogni aspetto della produzione cinematografica, al fine di renderlo coerente con gli altri. Sotto questo punto di vista la creazione e lo sviluppo della sua compagnia di effetti speciali, la Weta, sono risultati momenti altrettanto fondamentali nella carriera di Jackson. Vogliamo dunque celebrare il compleanno del regista (domani compie 59 anni) regalandovi una panoramica di cinque film in streaming che ne racconta la straordinaria e personalissima carriera. Buona lettura.

Sospesi nel tempo

Il Signore degli Anelli - Il Ritorno del Re

King Kong

Amabili resti

Lo Hobbit: Un viaggio inaspettato

Sospesi nel tempo (1996)

Il primo vero confronto con il modus operandi delle major hollywoodiane arriva per Jackson grazie alla supervisione produttiva di Robert Zemeckis, che gli offre la chance di dirigere l’amico Michael J. Fox nella commedia/horror presentata in anteprima al Festival di Venezia. Sospesi nel tempo dimostra il fiuto sopraffino di Jackson, che realizza un film scatenato alla maniera dei suoi primi splatter ma sa anche renderlo appetibile per il grande pubblico. A tratti irresistibile, questo piccolo grande “ibrido” serve all’autore per aprirsi le porte del cinema che conta davvero. Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes.

Il Signore degli Anelli - Il Ritorno del Re (2003)

Abbiamo scelto l’ultimo capitolo della trilogia soltanto perché momento di chiusura, suggello di un’esperienza cinematografica, umana e concettuale senza eguali nella storia del cinema. Il Signore degli Anelli - Il Ritorno del Re e i due film precedenti ci hanno restituito il senso di meraviglia che devono aver provato gli spettatori che negli anni '30 sono andati a vedere il primo King Kong, tanto per citare un classico amato da Jackson. Grazie a questi fantasy abbiamo scoperto mondi sconosciuti, amato personaggi a tutto tondo, compattutto su campi di battaglia prima inimmaginabili. Il baricentro emotivo e psicologico della storia del cinema del XXI Secolo. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

King Kong (2005)

Il film senza dubbio più personale della filmografia mainstream di Jackson, King Kong rappresenta la voglia fanciullesca di giocare con la propria creatura e col mezzo-cinema che lo rende possibile. Per portare sul grande schermo il suo sogno di bambino il cineasta sceglie di non adoperare mezze misure e costruisce un film strabordante nella narrazione quanto nella visione. La sequenza della lotta contro i tirannosauri è un miracolo di cinema quasi estenuante, così come ardite e personali si dimostrano molte altre soluzioni contenute nel film. A impreziosire gli straordinari effetti speciali però arrivano anche l’umanità e la dolcezza di Naomi Watts, valore aggiunto esplicitato già dalla prima, emozionante scena di ballo al vaudeville. Che film potente è questo King Kong...Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Amabili resti (2009)

Un tema caro a Jackson come quello dell’infanzia spezzata viene portato sul grande schermo grazie alla trasposizione del romanzo di Alice Sebold. Amabili resti è un melodramma che adopera effetti speciali preziosi per raccontare esseri umani e il loro dolore. Una visione ancora una volta molto personale per un film estremamente complesso, difficile da interpretare in tutte le sue sfumature eppure potente nel veicolare al pubblico le emozioni dei personaggi. Perfetto Stanley Tucci nel ruolo dell’Orco di questa fiaba nerissima. Impagabile la prova di Saoirse Ronan, a nostro avviso la migliore della sua carriera. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Lo Hobbit: Un viaggio inaspettato (2012)

Costretto a passare dietro la macchina da presa dopo l’abbandono di Guillermo Del Toro, Jackson ha reso la trilogia de Lo Hobbit un qualcosa di altrettanto personale e innovativo, grazie soprattutto all’idea di girarlo a 60 fotogrammi al secondo. Meglio non catalogare i nuovi film come semplice appendice a Il Signore degli Anelli. A partire da Lo Hobbit: Un viaggio inaspettato l’autore ha ridisegnato un universo cinematografico capace di contenere un’avventura di nuove densità emotive, sottotesti ancor più drammatici e legati al nostro presente. Con un impagabile Martin Freeman. La visione di questo film in IMAX ha cambiato la nostra percezione di ciò che poteva essere realizzato per il grande schermo. Un momento di cinema altrettanto epocale. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Se amate Peter Jackson vi consigliamo caldamente di tornare a rivedere anche i suoi primi horror, conditi di tantissimo gore e una vena satirica irriverente, forse anche più corrosiva del primo Sam Raimi. C’è però un titolo a cui siamo davvero legati e vi consigliamo di non perdere, anche se purtroppo non è disponibile in streaming: si tratta di Creature del cielo, dramma che sfocia nell’horror dell’anima realizzato da Jackson come un viaggio allucinato dentro l’universo della mente distorta di due adolescenti. Uscito nel 1994, il film vinse il Leone d’Argento a Venezia, fu candidato all’Oscar per la miglior sceneggiatura originale ma soprattutto lanciò la carriera dell’allora sconosciuta Kate Winslet. Una perla cinematografica oscura di febbrile bellezza.