Cinque film in streaming per celebrare i 45 anni di Marion Cotillard

Abbiamo scelto cinque titoli in streaming della filmografia della bravissima attrice francese, premio Oscar per La vie en rose.

Vogliamo celebrare oggi i 45 anni ma soprattutto il talento cristallino di Marion Cotillard, una delle migliori attrici europee del nuovo millennio, se non addirittura la migliore. Un’artista capace di arrivare a Hollywood e realizzare film di alto tenore mantenendo la sua integrità artistica intatta. La Cotillard ha saputo in questi anni alternare film personali e capaci d scavare nel profondo dell’animo umano insieme a prodotti per il grande pubblico con una loro visione precisa. Eccovi i nostri cinque film in streaming preferiti dell’attrice transalpina: un mix di dramma, biopic, azione e fantascienza che dimostra pienamente la sua capacità di affrontare generi diversi con uguale classe ed efficacia. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Marion Cotillard

La vie en rose

Nemico pubblico

Inception

Un sapore di ruggine e ossa

Due giorni, una notte

La vie en rose (2007)

Il film biografico dedicato all’arte e alla vita di Édith Piaf consente all’attrice di essere lanciata a livello internazionale, grazie a una prova sopraffina in fatto di mimica e adesione psicologica al personaggio. La vie en rose di Olivier Dahan non si discosta dalle regole classiche del biopic ma le adopera con sapienza, confermandosi un melodramma efficace e ottimamente confezionato. Per Marion Cotillard arriva il Golden Globe e un po’ a sorpresa anche l’Oscar come miglior attrice. Il che non significa non fosse assolutamente meritato...DIsponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Nemico pubblico (2009)

Nemico Pubblico: Il nuovo trailer del film

Chiamata da Michael Mann per il film dedicato alla figura del criminale John Dillinger, la Cotillard risponde all’appello con una performance di enorme qualità, regalando innocenza e ambiguità a un personaggio sfuggente. L’alchimia con un carismatico Johnny Depp è notevole, e questo contribuisce a fare di Nemico pubblico un melodramma corposo. Momenti di grande cinema e una scena finale da applausi sono le carte vincenti di un film discontinuo ma emozionante. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Inception (2010)

Inception: Il nuovo full trailer in italiano del film

Il cult-colossal di Christopher Nolan consente all’attrice di entrare in un cast stellare, dove interpreta la “musa” del protagonista Leonardo DiCaprio. Effetti speciali mai visti in precedenza per un action-movie architettato come un puzzle visivo e psicologico di stordente bellezza. Inception è cinema di visione, grandiosa visione: un film concepito per sbalordire la mente prima ancora dell’occhio, qualcosa che a Hollywood sembra essere andato ormai perduto...Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Un sapore di ruggine e ossa (2012)

Un sapore di ruggine e ossa: Il trailer italiano del film

Dramma a tinte forti per lo specialista Jacques Audiard, che dipinge una figura femminile fortissima e disperata, la quale si aggrappa letteralmente alla vita che succhia dal suo nuovo compagno. La Cotillard sforna una delle prove migliori della sua carriera, perfettamente equilibrata dal partner in crime Matthias Schoenaerts. Un sapore di ruggine e ossa si fa cinema poderoso quando fonde con sapienza contenuto e forma. Notevole lungometraggio. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Due giorni, una notte (2014)

Due giorni, una notte: Trailer ufficiale Italiano - HD

La prova d’attrice probabilmente più impegnativa della carriera della Cotillard. Una donna che soffre di depressione deve combattere contro il tempo e il proprio stato per mantenere il lavoro. I fratelli Dardenne confezionano un dramma umano di rara intensità emotiva, sorretto con grandezza dalla sua protagonista. Due giorni, una notte è uno dei migliori film dei cineasti di Rosetta e Un figlio. Per Marion seconda nomination all’Oscar, strameritata anche questa. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes.

Ci sono altri due film che vogliamo citare riguardo la carriera fino a oggi notevole di Marion Cotillard. Il primo è il Macbeth diretto da Justin Kurzel dove recita insieme a Michael Fassbender, trasposizione da Shakespeare personale e visivamente molto coinvolgente. L’altra è la sua collaborazione con Woody Allen: Midnight in Paris è uno dei film più riusciti dell’ultimo periodo dell’autore newyorkese, una favola edificante e filosofica capace di regalare ad Allen il quarto Oscar della sua carriera, il terzo come sceneggiatore.