L'attrice protagonista de La storia fantastica e Forrest Gump compie oggi 55 anni. Evvoci i suoi migliori lavori in streaming.

Compie oggi 55 anni Robin Wright, una delle attrici più eleganti e carismatiche dell’odierno panorama dello showbusiness americano. Pur non essendo mai arrivata a essere una star di primissimo piano a Hollywood l’attrice ha realizzato alcuni dei lungometraggi più amati degli ultimi quarant’anni, come dimostreranno i cinque film in streaming scelti per renderle omaggio. Allo stesso tempo mostreranno anche la versatilità della Wright, capace di passare dal dramma al thriller, dal fantastico alla fantascienza mantenendo intatta la sua enorme presenza scenica. Buona lettura.

I migliori cinque film in streaming interpretati da robin Wright

La storia fantastica

Forrest Gump

Unbreakable - Il predestinato

Blade Runner 2049

Wonder Woman

La storia fantastica (1987)

Il classico fantasy diretto da Rob Reiner rappresenta la prestigiosa entrata della Wright sulla scena cinematografica americana e internazionale. La storia fantastica diventa immediatamente un film amato da grandi e piccini, perfetto esempio di come negli anni ‘80 questo genere conteneva prima di tutto un cuore pulsante e non solo una confezione grondante effetti speciali. Nel cast anche Peter Falk, Cary Elwes, un grande Mandy Patinkin, Da far vedere ai propri bambini. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Forrest Gump (1994)

Forrest Gump: Corri Forrest - Trailer per il 25° anniversario Come spalla e oggetto amoroso dello straordinario protagonista Tom Hanks, la Wright costruisce con poche scene una figura femminile tormentata e sensibile, dolorosa musa che attraversa gli anni e le ideologie uscendone purtroppo sconfitta. Forrest Gump è un capolavoro profondamente intriso di malinconia sull’America e la sua storia amara, arcigna. Grandiosa regia di Robert Zemeckis per un film che ha segnato un’epoca. Sei Oscar strameritati tra cui film, attore protagonista e regia. Commuove ogni volta che lo si rivede. Intramontabile. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Unbreakable - Il predestinato (2000)

Forse la prova più difficile della carriera della Wright, capace di scolpire un ritratto di donna delusa da una vita che si aspettava molto migliore. È lei, in fondo, una vittima della sottomissione taciuta che il protagonista Bruce Willis sceglie nei confronti di un'esisstenza fin troppo comune. Unbreakable è un film che parla di potenzialità inespresse, del dolore di essere diversi, delle responsabilità che il potere comporta. M. Night Shyamalan inserisce tutto questo in un discorso sui supereroi notturno, quasi luttuoso, con un finale al cardiopalma. Grande cinema di genere attraversato da uno sguardo d’autore. Disponibile su Chili, Apple Itunes, TIMVision.

Blade Runner 2049 (2017)

Blade Runner 2049: Nuovo trailer ufficiale italiano - HD

Nel sequel di un cult-movie impossibile da eguagliare, la Wright si dimostra una delle cose più riuscite con la sua interpretazione tagliente e stilizzata. Sono i suoi duetti con Ryan Gosling la parte più corrosiva di Blade Runner 2049, film di fantascienza magnifico da vedere - Oscar per la fotografia di Roger Deakins - ma che spesso gira a vuoto. Per fortuna ci sono almeno tre grandi, grandissimi momenti di cinema. Denis Villeneuve possiede comunque uno sguardo sul genere unico. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, TIMVision.

Wonder Woman (2017)

Wonder Woman: Trailer italiano finale - HD

Il cinecomic diretto da Patty Jenkins ci consegna una Robin Wright amazzone fiera e saggia, che affronta la battaglia come un dovere e mai come un piacere. Insieme a Connie Nielsen forma la coppia perfetta per forgiare la mente e il cuore della protagonista Gal Gadot. Se Wonder Woman funziona davvero bene è anche grazie alla delineazione precisa dei personaggi di contorno. Un cinecomic (quasi) tutto al femminile spettacolare, fluido e capace di arrivare al cuore del pubblico. Forse il migliore del nuovo universo DC/Warner, quello post-Christopher Nolan. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, Amazon Prime Video.