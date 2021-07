Cinque film in streaming interpretati da Michael Stuhlbarg, uno dei migliori caratteristi americani contemporanei

News Cinema

L'attore di Chiamami col tuo nome e A Serious Man compie oggi 53 anni. Celebriamone il talento con le sue migliori interpretazioni in streaming.

Proviamo a spiegare l’importanza di Michael Stuhlbarg per il cinema americano contemporaneo adoperando dei dati. Dal 2009, ovvero dal suo primo ruolo da protagonista in A Serious Man, l’attore che che oggi compie 53 anni ha collaborato con i fratelli Coen, Martin Scorsese, Woody Allen, Danny Boyle, Denis Villeneuve, Steven Spielberg, Guillermo del Toro, Luca Guadagnino (con cui sta attualmente realizzando anche Bones and All). In quest’arco di tempo sei progetti a cui ha partecipato hanno ottenuto la nomination all’Oscar come miglior film, e La forma dell’acqua ha portato a casa la statuetta più ambita. Basta tale curriculum per affermare che Stuhlbarg si è imposto come uno dei migliori caratteristi del nostro presente? Dobbiamo aggiungere magari anche serie TV di culto come Boardwalk Empire o il più recente Your Honor? A nostro avviso bastano e avanzano i cinque film in streaming che abbiamo scelto per celebrarne la bravura e la versatilità. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Michael Stuhlbarg

A Serious Man

Hugo Cabret

Blue Jasmine

Arrival

Chiamami col tuo nome

A Serious Man (2009)

A Serious Man: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film

Un uomo spiazzato dalla vita, deluso dagli affetti, frustato nella carriera, impossibilitato a trovare un centro - morale, religioso, psicologico - che regali significato alla sua esistenza. A Serious Man è uno dei film maggiormente pessimisti e graffianti dei fratelli Coen, un progetto personale e sentito che si poggia interamente o quasi sulle spalle di un Michael Stuhlbarg perfetto, nevrotico e sensibile. Candidatura all’Oscar per il miglior film e la miglior sceneggiatura originale, ma una segnalazione anche per il protagonista non sarebbe stata di certo immeritata. Un’opera che spiazza e lascia un senso di inquietudine profondo, pur con tutta la sua incredibile ironia surreale. Disponibile su CHILI, Infinity +, Amazon Prime Video.

Hugo Cabret (2011)

Hugo Cabret: Il nuovo trailer italiano del film di Martin Scorsese

Nello spettacolare e poetico esperimento cinefilo in 3D diretto da Martin Scorsese Stuhlbarg ha un ruolo breve ma fondamentale, e soprattutto molto ma molto commovente. Con la sua prova magistrale l’attore conferma che non ci sono piccole parti se storia e personaggi sono appassionanti. Hugo Cabret si rivela una favola dallo spessore cinematografico inusitato, che lascia esplodere tutta l’inventiva filmica del suo autore. Momenti di cinema che aprono il cuore e scaldano l’animo. Svariati premi Oscar tecnici, nomination per il miglior film e la regia. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, RaiPlay.

Blue Jasmine (2013)

Blue Jasmine: Il trailer ufficiale italiano del film di Woody Allen

Ancora un ruolo a supporto per Stuhlbarg in quello che senza dubbio è il miglior film di Woody Allen nel nuovo millennio, e in generale uno dei suoi più riusciti. Dramma psicologico con momenti di sapida ironia, Blue Jasmine è un ritratto al femminile cesellato con cura e verosimiglianza su una Cate Blanchett da antologia, Oscar strameritato come miglior attrice protagonista. Accanto a lei efficacissima Sally Hawkins nel ruolo della sorella. Cinema di introspezione ma anche di enorme spessore cinematografico:scrittura e regia sono infatti attente e raffinate. Emozionante. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Arrival (2016)

Arrival: Il trailer italiano del film - HD

Il film di fantascienza più autoriale e toccante dei nostri tempi si dipana come un mosaico di immagini, personaggi, sensazioni ed emozioni impalpabili eppure potenti. Diretto da Denis Villeneuve con un’attenzione sorprendente allo spessore della storia, Arrival è un lungometraggio denso, appagante e magnificamente orchestrato. Bravissimo Stuhlbarg a sopportare le prove maiuscole dei protagonisti Amy Adams e Jeremy Renner, e al tempo stesso a distanziare psicologicamente il suo personaggio da quello di Forest Whitaker. Dieci nomination all’Oscar (e nessun premio!) per un film che dimostra ancora una volta quanto il cinema di fantascienza, quello vero, abbia ancora molto da dire. Moltissimo. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, TIMVision.

Chiamami col tuo nome (2017)

Nel ruolo del padre di Timothée Chalamet Michael Stuhlbarg ci regala la prova probabilmente più sottile ed emozionante della sua carriera, almeno fino ad oggi. Carismatico eppure capace di sottrarsi all’attenzione, l’attore diventa protagonista del miglior dialogo che un padre possa avere col proprio figlio, il centro emotivo e struggente di Chiamami col tuo nome. Film di atmosfere, sensazioni caldissime, amore platonico e fisico di rara potenza espressiva. Armie Hammer completa un cast in grande spolvero. Nomination all’Oscar per il film e il miglior attore protagonista, statuetta arrivata per l’adattamento del grande James Ivory. Luca Guadagnino potrebbe realizzare il sequel Find Me, sempre tratto da Aciman. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.