News Cinema

La talentuosa attrice figlia di Andie MacDowell arriva nelle sale italiane con l'horror diretto da Coralie Fargeat. Ecco i migliori film in streaming che ha interpretato in precedenza.

Vogliamo oggi dedicare i nostri consueti cinque film in streaming alla co-protagonista di The Substance Margaret Qualley, certamente una delle attrici più talentuose e coraggiose dell’ultima generazione. Dal momento che il body-horror diretto da Coralie Fargeat arriva nelle sale italiane dopo aver vinto il premio per la sceneggiatura a Cannes, vi consigliamo di andarlo a vedere e ammirare la bravura delle sue due attrici principali. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Margaret Qualley, protagonista di The Substance

The Nice Guys

C’era una volta…a Hollywood

Stars at Noon

Kinds of Kindness

Drive-Away Dolls

The Nice Guys (2016)

The Nice Guys: Nuovo trailer italiano del film - HD

Dopo essersi affermata in televisione grazie alla serie di culto The Leftovers - vi consigliamo caldamente di recuperarla - la Qualley esordisce al cinema grazie alla commedia d’azione che vede protagonisti Russell Crowe e Ryan Gosling. Diretto da Shane Black, The Nice Guys possiede l’ambientazione spumeggiante degli anni ‘70 a Hollywood e alcuni momenti veramente spassosi. La Qualley dimostra immediatamente una presenza scenica fuori dal comune e ottime qualità comiche. Nel cast anche un cattivissimo Matt Bomer. Divertimento intelligente e spigliato. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

C’era una volta…a Hollywood (2019)

C'era una volta... a Hollywood: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Quentin Tarantino vuole la Qualley come “ninfa” tentatrice di Brad Pitt. L’attrice risponde con una prova sensuale ed effervescente, i suoi duetti con l’attore sono memorabili per intensità e sex-appeal. Ma questo è soltanto uno dei molti pregi di C’era una volta…a Hollywood, film-monumento a un’epoca di libertà e spensieratezza che l’autore riscrive e prolunga con un finale commovente. Leonardo DiCaprio come protagonista è esemplare, nel cast anche Al Pacino, Timothy Olyphant, una Margot Robbie da inchino, Damian Lewis, Dakota Fanning e molti altri. Enorme successo di critica e pubblico, nomination all’Oscar per il film, la regia , la sceneggiatura, attore protagonista. Statuetta a Pitt come supporto, molto meritata. Secondo noi il miglior film di Tarantino. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Stars at Noon (2022)

Il film diretto da Claire Denis che ha vinto il gran Premio della Giuria a Cannes è un noir raggelato ma ugualmente potentissimo. La Qualley si dimostra protagonista incandescente insieme a Joe Alwyn. Stars at Noon possiede un’ambientazione sfruttata magnificamente per la sua atmosfera disfatta, accaldata e insieme opprimente. Ritmo preciso e come sempre particolare quando si tratta dell’autrice francese. Un film che sequenza dopo sequenza rapisce, affascina, immerge il pubblico nella stessa tensione quasi distopica in cui vivono i personaggi. Noi lo abbiamo amato, ma di certo non un cinema per tutti. Disponibile su Google Play, Apple Itunes.

Kinds of Kindness (2024)

Kinds of Kindness: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone - HD

Tre episodi differenti, una sorta di racconto morale su cosa sia l’umanità quando messa alle corte. È come se Yorgos Lanthimos avesse letto dei racconti di Stephen King e avesse deciso di metterlo in scena alla sua maniera. Kinds of Kindness mette a dura prova, possiede dei momenti di grande cinema anche perché quando hai a disposizione attori come Willem Dafoe, Emma Stone, Jesse Plemons (premiato a Cannes) e tutti gli altri, il gioco ti riesce quasi sempre. Operazione affascinante, senza alcun dubbio, in cui la Qualley si integra perfettamente. Comunque da vedere, se non da apprezzare a prescindere. Se ne facesse di più di questo cinema coraggioso! Disponibile su Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.

Drive-Away Dolls (2024)

Drive-Away Dolls: Il Nuovo Trailer Ufficiale Italiano del Film di Ethan Coen - HD

La commedia criminale on the road diretta da Ethan Coen insieme a Tricia Cooke consente alla Qualley di tornare alle sue radici comiche con una prova sboccata, totalmente sopra le righe, divertente. Sono certamente lei e la coprotagonista Geraldine Viswanathan la cosa migliore di Drive-Away Dolls, film che vuole rimandare senza sempre riuscirci a quel cinema un po’ fracassone e libero degli anni ‘90. A supporto ci sono Matt Damon, Pedro Pascal, Bill Camp e molti altri caratteristi. Momenti di divertimento surreale per un lungometraggio comunque interessante, superficiale quanto serve, soavemente stonato in alcune sequenze divertenti. Ondivago ma degno di essere visto. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.