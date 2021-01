Cinque film in streaming interpretati da Geena Davis, "musa" del cinema anni '80

News Cinema

L'attrice e produttrice compie oggi 65 anni. Per almeno un decennio ha realizzato grandi lungometraggi che potete trovare in streaming.

Se come chi scrive avete iniziato ad andare al cinema nei negli anni ‘80, il nome di Geena Davis risveglierà sicuramente grandi ricordi cinefili e probabilmente anche qualche passione sopita per uno o due dei suoi adorabili personaggi. E questo perché per un decennio almeno questa attrice ha letteralmente dominato la scena cinematografica internazionale, grazie a scelte artistiche assolutamente non scontate e molto spesso vincenti. I cinque film in streaming che abbiamo scelto per celebrare la carriera e l’arte di Geena Davis svariano infatti dal dramma all’horror, dal fantasy alla commedia sofisticata. Scegliete voi quale tra questi titoli è il vostro preferito: si tratterà in ogni caso di un cult-movie vero, un’opera capace di segnare con la propria impronta un momento di cinema. Geena Davis compie oggi 65 e le auguriamo il meglio dal profondo del nostro cuore, noi che più di trent’anni fa aspettavamo ogni suo film per correre in sala...Buona lettura.

Cinque capolavori interpretati da Geena Davis

La mosca

Turista per caso

Beetlejuice - Spiritello porcello

Thelma & Louise

Eroe per caso

La mosca (1986)

Uno dei film più spaventosi e inquietanti dell’intera storia del cinema, non soltanto per i magnifici effetti di trucco (premiati con l’Oscar) ma anche per la progressione drammatica che porta lo scienziato Jeff Goldblum nella sua discesa all’inferno della metamorfosi. La mosca è uno dei grandi capolavori di David Cronenberg, un dramma umano dietro il genere che tiene lo spettatore incollato alla poltrona. Con un finale tragico e indimenticabile, in cui il “mostro” adopera l’ultima briciola della sua umanità per un gesto che ha segnato un momento fondamentale degli anni ‘80. Che gran film è questo, come nessuno dopo di esso...Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Amazon Prime Video.

Turista per caso (1988)

Chiamata dal grande Lawrence Kasdan a interpretare un’insegnante di buone maniere per cani dal carattere complicato, la Davis lo ripaga con una performance perfetta, dolcissima e vagamente surreale, che le vale un Oscar strameritato come miglior attrice non protagonista. In Turista per caso l’attrice di avvale al meglio della prova sommessa eppure intensa del protagonista William Hurt, uomo ferito nel profondo che non riesce a rimettere insieme i cocci che compongono la sua vita. Un film di caratteri sfumati e di sentimenti sopiti ma fortissimi. Insomma, il meglio di Kasdan. Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.

Beetlejuice - Spiritello porcello (1988)

Beetlejuice - Spiritello porcello: I titoli di testa del film

Un altro cult-movie dell’epoca, un film scatenato in cui la Davis fa da dolce e perfetto contraltare al ciclone Michael Keaton. Beetlejuice impone all’attenzione il genio di Tim Burton, che realizza un film con trovate di scenografie e costumi a dir poco eccezionali, teatro perfetto in cui ambientare una commedia fantastica sui generis che possiede al proprio interno almeno tre sequenze eccezionali, su tutte quella della cena in cui i commensali vengono posseduti e cominciano a ballare come pazzi. Altro successo per la Davis, altra pietra miliare. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Amazon Prime Video.

Thelma & Louise (1991)

Il film che ha segnato una generazione, e non solo di spettatrici. L’inno alla libertà e il desiderio di fuga da un mondo fatto di maschilismo e soprusi viene diretto da Ridley Scott con una vena anarchica capace di restituire tutta la forza simbolica di storia e personaggi. Thelma & Louise sfonda barriere sociali, abbatte cliché, smentisce pregiudizi, fino a un finale in cui è impossibile (ancora oggi) non sciogliersi in lacrime. Saremo sempre dalla parte di quelle due fuggiasche, ovunque esse siano...Nomination all’Oscar come protagonista sia per la Davis che per la partner in crime Susan Sarandon. Purtroppo quell’anno in competizione c’era un altro mito, la Clarice Starling de Il silenzio degli innocenti....Disponibile su Apple Itunes, NOW TV.

Eroe per caso (1992)

Anche se sfortunata al botteghino la satira sociale diretta da Stephen Frears rimane uno dei film meglio scritti, diretti e interpretati di inizio anni ‘90, una commedia velenosa sull’effimera forza della celebrità e su come la notizia la fai se sei telegenico, ma se sei un criminale da strapazzo bassetto e scorbutico, poco importa se salvi vite...Eroe per caso vede la Davis recitare con un cast formidabile composto da Dustin Hoffman, Andy Garcia e Chevy Chase. Scritto dallo sceneggiatore di Blade Runner e Gli spietati, un omaggio raffinato alle commedie sofisticate degli anni d’oro di Hollywood ma rivisitato con il cinismo di chi è rimasto soffocato dallo yuppismo degli anni ‘80. Assolutamente da riscoprire, è un gioiello. Disponibile su akuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes.