Cinque film in streaming di Ryan Gosling, protagonista di The Fall Guy

News Cinema

L'attore canadese candidato tre volte all'Oscar ha messo d'accordo grande pubblico e fan del cinema d'autore. Ecco alcuni dei suoi film in streaming da riscoprire.

Il canadese Ryan Gosling è probabilmente l'attore che negli ultimi anni ha messo maggiormente d’accordo il pubblico più ricercato con invece la massa di spettatori amanti di cinema d’intrattenimento. basta pensare a successi d’autore come Drive (2011) di Nicolas Winding Refn o La La Land (2016) di Damien Chazelle, alternati a successi di cassetta quali The Gray Man (2022) dei fratelli Russo e ovviamente il recente Barbie (2023) di Greta Gerwig. I cinque film in streaming che vi proponiamo, in attesa di rivederlo in sala con l’action-comedy The Fall Guy, rappresentano a nostro avviso “perle” nascoste nella sua carriera che andrebbero riscoperte e apprezzate almeno quanto i titoli appena citati. Senza dimenticare che Lars e una ragazza tutta sua (2007), forse la sua migliore interpretazione in assoluto in un film sorprendente, non è purtroppo disponibile in streaming in Italia. Come sempre buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Ryan Gosling, protagonista di The Fall Guy

Il sapore della vittoria

The Believer

Half Nelson

Blue Valentine

Solo Dio perdona - Only God Forgives

Il sapore della vittoria (2000)

Il primo film in cui Gosling si fa effettivamente notare è uno dei lungometraggi sportivi più divertenti e carichi di ritmo di inizio millennio. Il grande Denzel Washington padroneggia Il sapore della vittoria lavorando sul carisma che lo contraddistingue. A suo fianco un degnissimo Will Patton come supporto. Il risultato è uno dei migliori film sul football giovanile mai realizzati, estroverso e carico di adrenalina. Il pubblico lo ha amato molto, facendolo diventare una delle sorprese dell’anno al botteghino. Da vedere col cuore in gola, ci si diverte davvero molto. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Disney +.

The Believer (2001)

La prima interpretazione di indubbio valore, e di potenza emotiva indimenticabile, arriva per Gosling grazie a un film durissimo, che gli regala un personaggio tanto complesso quanto lontano dagli stereotipi. The Believer sconvolge, almeno quanto aveva fatto tre anni prima American History X con Edward Norton. Momenti di cinema durissimo e altri di grande impatto, per una prova d’attore sia muscolare che centellinata, ovvero quello che diventerà il marchio di fabbrica di Gosling. Nel cast anche due melliflui Billy Zane e Theresa Russell. Da rivedere per discuterne. Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Half Nelson (2005)

Che prova meravigliosa questa di Gosling, il quale dipinge un professore umanissimo, contraddittorio, pieno di problemi ma capace di lottare per i suoi studenti. Half Nelson regala all’attore la prima, strameritata candidatura all’Oscar come miglior protagonista. I duetti con l'antagonista Anthony Mackie sono portentosi, il suo sguardo malinconico e pieno di speranza arriva dritto al cuore. Film indipendente di enorme efficacia, con le scene dentro la classe davvero indimenticabili. Gosling dimostra di essere un attore a tutto tondo e comincia a diventare un nome di culto all’interno del cinema americano d’autore, pur non dimenticando produzioni di genere come ad esempio Le pagine della nostra vita, melodramma di enorme successo. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Amazon Prime Video.

Blue Valentine (2010)

Blue Valentine: Il trailer ufficiale in italiano

Chiamato da Derek Cianfrance a interpretare questa storia d’amore che pian piano si scioglie di fronte al tempo che passa e alle piccole grandi disillusioni della vita, Gosling risponde con una prova enorme e coraggiosa, assolutamente degna di quella della coprotagonista Michelle Williams che arriva alla nomination all’Oscar. Blue Valentine si trasforma pian piano in un dramma da camera potentissimo, un duetto straziante e vero di anime che si trovano per poi perdersi. Uno dei titoli di punta di quegli anni per chi ama i sentimenti al calor bianco. La sequenza intera ambientata dentro l’albergo al neon è un grande cinema di emozioni. Bellissimo e strappalacrime, nel senso migliore del termine. Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Solo Dio perdona - Only God Forgives (2012)

L’unico problema di Solo Dio perdona - Only God Forgives è quello di essere arrivato immediatamente dopo Drive, il prodotto maggiormente mainstream di Nicolas Winding Refn. Perché per il resto questa è una discesa all’inferno ancor più potente e metaforica del precedente, un crime-movie stracolmo di grandi momenti e di un nichilismo quasi estenuante. Insieme a un Gosling perfetto ci sono Tom Burke, Kristin Scott-Thomas, altri caratteristi di lusso che impreziosiscono un incubo sfavillante ed estremo, un film ipnotico difficile da togliersi dalla testa e dal cuore. A nostro avviso il capolavoro di Refn in America, da rivedere per rivalutare completamente. Non deluderà. Siamo dalle parti del cinema di confine…Disponibile su CHILI.