Abbiamo selezionato cinque film in streaming che propongono la creatura nata dalla penna di Mary Shelley.

Oggi vogliamo confrontarci con la storia cinematografica del mostro di Frankenstein, una delle creature più complesse e famose della storia del cinema horror. Nato dalla mente letteraria di Mary Shelley, il romanzo racconta temi universali come la volontà umana di arrivare dove ancora le è precluso, fino a perdere il senso della misura nel tentativo di riuscire. Tanti sono stati gli adattamenti di Frankenstein o comunque lungometraggi che hanno visto protagonista il mitico essere composto da parti umane e riportato alla vita dal Barone. Abbiamo come sempre scelto cinque film in streaming che ne raccontano a modo loro la storia. Buona lettura.

Cinque film in streaming dedicati al mito di Frankenstein

Frankenstein

Frankenstein Junior

Frankenstein di Mary Shelley

I, Frankenstein

Victor: la storia segreta del dottor Frankenstein

Frankenstein (1931)

Il capolavoro originale diretto da James Whale ha scritto una pagina fondamentale per l’horror e consegnato la creatura alla storia del cinema. Boris Karloff rimarrà per sempre il Frankenstein originale, entrato nell’immaginario collettivo in maniera indelebile. Frankenstein con gli anni ha ottenuto la consacrazione che merita trascendendo la nozione troppo ristretta di B-Movie per elevarsi a film di culto. La trasposizione dal romanzo è piuttosto libera, come (quasi) tutte le successive del resto. Capolavoro della Universal, che su questo e gli altri mostri ha basato molto del suo successo. E a buon diritto...Disponibile su Google Play, Apple Itunes.

Frankenstein Junior (1974)

Frankenstein Junior: I migliori cinque momenti del film

Quanti di voi avrebbero da obiettare se scrivessimo che Frankenstein Junior è la miglior parodia della storia del cinema? Probabilmente pochi. Soprattutto la prima metà del film è talmente piena di idee, spunti comici, situazioni esilaranti che diventa (quasi) impossibile trovare una scena migliore delle altre. Soltanto la sequenza alla stazione dove Gene Wilder incontra Marty Feldman vale da sola quanto tutto il cinema comico contemporaneo. E che cast strepitoso possiede il film di Mel Brooks! Perché nessuno degli attori venne candidato all’Oscar?!?! Capolavoro indiscutibile e indissolubile. Tutti coloro che vi hanno partecipato verranno ricordati per sempre. Gene per primo...Disponibile su Infinity, NOW TV.

Frankenstein di Mary Shelley (1994)

In ogni suo adattamento Kenneth Branagh tenta sempre di rimanere vicino al testo di partenza interpretandolo però a modo suo. Diciamo che non sempre riesce a contenere il suo impeto cinematografico, e questo Frankenstein di Mary Shelley ne è esempio perfetto. Sontuoso, strabordante, pieno di scene emozionanti ed altre di dubbio gusto, il film regala a Robert De Niro la possibilità di interpretare una creatura dolorosa e dilaniata dalla propria natura. A suo modo un cult-movie, che forse se rivisto potrebbe riservare gradite sorprese...Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes.

I, Frankenstein (2014)

I, Frankenstein: Il trailer italiano del film - HD

La creatura della Shelley diventa in questo action-horror un supereroe che duecento anni dopo la sua creazione deve combattere contro le forze del male che usando i metodi con cui è stata creata hanno portato alla vita un esercito di mostri. Diretto dallo sceneggiatore di Collateral Stuart Beattie I, Frankenstein si segnala per la prova nerboruta e carismatica di Aaron Eckhart. Se vi ha entusiasmato la saga di Underworld questo è il film che fa per voi: i produttori sono gli stessi. tanto per capire il tono dell’operazione...Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Victor: La storia segreta del dottor Frankenstein (2015)

Victor: La storia segreta del Dottor Frankenstein: Il trailer italiano del film - HD

Divertente variazione sul tema dell’ossessione del Barone Frankenstein interpretata dalla coppia James McAvoy/Daniel Radcliffe, i quali sembrano essersi divertiti un mondo nei rispettivi ruoli. Alla regia di Victor: La storia segreta del dottor Frankenstein troviamo quel Paul McGuigan che anni fa ci aveva regalato il cult-movie Slevin - Patto criminale, e a tratti si vede. Un film con un buon ritmo per una serata di genere, con qualche guizzo e almeno un paio di buoni spunti di sceneggiatura. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, TIMVision.

Chiudiamo la carrellata di film dedicati al mito Frankenstein consigliandovi di riguardarvi La moglie di Frankenstein del 1935, ancora di Whale con un’immensa Elsa Lanchester. Interessante invece il biopic dedicato a Mary Shelley interpretato da Elle Fanning. E poi ovviamente gli horror della Hammer realizzati negli anni ‘70. Da recuperare assolutamente, fateli arrivare in streaming!