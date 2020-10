Cinque film in streaming dedicati al mito della strega

News Cinema

Abbiamo selezionato cinque film in streaming in cui protagoniste assolute sono le streghe.

In attesa del nuovo film di Robert Zemeckis con protagonista Anne Hathaway, perché non dedicare uno sguardo alla figura della strega? Nella storia del cinema horror o anche fantastico essa è stata spesso adoperata per variazioni sul tema che hanno spaziato dentro altri generi, qiali ad esempio la commedia o il dramma psicologico. I cinque film in streaming che abbiamo scelto per parlarvi di streghe sono decisamente differenti tra loro per tono e approccio alla materia. Si tratta comunque di titoli capaci di suscitare un interesse cinefilo e in almeno un caso si possono considerare cinema per famiglie. Eccovi dunque quelli che a nostro avviso sono i migliori film che hanno come protagoniste streghe più o meno terrificanti. Buona lettura.

Cinque film in streaming che parlano di streghe

Suspiria

Le streghe di Eastwick

Chi ha paura delle streghe?

Hocus Pocus

The Witch

Suspiria (1977)

Suspiria: Il trailer della nuova uscita per il quarantennale

Il capolavoro di Dario Argento ha probabilmente settato i parametri estetici contemporanei per quanto riguarda il cinema horror legato il mito della strega. Visivamente affascinante e capace di incutere nello spettatore un senso di inquietudine anche superiore rispetto agli altri grandi film del regista, Suspiria striscia dentro la mente del pubblico in maniera sopraffina, irretendone lo sguardo dentro una spirale terrificante. Colonna sonora magnifica. Interessante anche il remake che ne ha fatto un paio di anni fa Luca Guadagnino, anche se con presupposti e un approccio differenti. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video, Rai Play.

Le streghe di Eastwick (1987)

Prendete il funambolico regista di Mad Max: Fury Road. Dategli come protagonista Jack Nicholson, il più grande istrione della storia del cinema americano. Aggiungete tre attrici di classe finissima come Cher, Michelle Pfeiffer e Susan Sarandon. Il risultato è Le streghe di Eastwick, commedia fantastica con venature horror che a tratti si scatena in un tripudio di idee e trovate visive. Non sempre il ritmo mantiene il film su binari di spasso assoluto, ma quando centra l’obiettivo molte parti sono irresistibili. Da riscoprire per divertirsi con coloro che lo hanno realizzato. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Chi ha paura delle streghe? (1989)

Il classico della letteratura per bambini di Roald Dahl viene reinterpretato da uno dei cineasti maggiormente corrosivi e visionari della cinematografia britannica, Nicholas Roeg. Così nasce Chi ha paura delle streghe?, cult-movie che abbina commedia di costume a momenti soavemente terrificanti. Grandiosa prova d’attrice di Anjelica Huston nella parte della malefica e irresistibile protagonista. Uno dei migliori film fantastici degli anni ‘80, da vedere e rivedere. Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Hocus Pocus (1993)

Altro classico adatto al pubblico di grandi e piccini, intrattenimento dove le streghe vengono adoperate per una commedia spassosa da gustare in allegria. protagonista assoluta è una Bette Midler al meglio delle sue grandi doti di attrice, truccata e vestita come un cartone animato umano. Hocus Pocus regala cinema d’evasione gustoso e spensierato, un prodotto che non invecchia soprattutto se visto in famiglia. In arrivo il sequel. Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Disney +.

The Witch (2016)

The Witch: Il trailer italiano del film - HD

Spuntato fuori quasi dal nulla, The Witch è a nostro avviso l’horror più riuscito dell’ultimo decennio. Merito di una regia che sa carpire il meglio dall'ambientazione rurale, oppressiva e terrificante come nella migliore tradizione dell’horror. Il film che la lanciato la carriera di “Scream Queen” di Anya Taylor-Joy, poderosa protagonista in grado di terrorizzare e trasudare innocenza a ogni inquadratura. Uno dei grandi cult-movie di questi anni, imperdibile sia per i fan del genere che per quelli dell’ottimo cinema d’autore. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, TIMVision.

Quale altro titolo relativo alle streghe avreste inserito in questa cinquina? Forse Giovani streghe, teen-fantasy con Neve Campbell e Fairuza Balk? Oppure il meno riuscito Amori & incantesimi che però è interpretato da due star del calibro di Nicole Kidman e Sandra Bullock? Fateci sapere la vostra.