Cinque film in streaming con protagonisti i più famosi serial-killer del grande schermo

News Cinema

Abbiamo scelto i migliori titoli in streaming, film che variano dall'horror al thriller psicologico.

La figura del serial-killer è stata esplorata da molti film negli ultimi anni: noi vi proponiamo in cinque titoli in streaming che spaziano dal thriller piscologico all’horror più violento. Lungometraggi diversi tra loro che posseggono il comune denominatore di aver raccontato il proprio tempo attraverso il filtro del genere. Dietro a questi titoli potete trovare grandi cineasti e soprattutto interpretazioni destinate a restare nella memoria.

I cinque più terrificanti film con serial-killer in streaming

Non aprite quella porta

Il silenzio degli innocenti

Seven

American Psycho

Zodiac

Non aprite quella porta (1974)

Il film che per molti versi ha cambiato il modo di esperire la violenza cinematografica. Il sadismo gratuito perpetrato dai componenti della famiglia di psicopatici e messo in scena da Tobe Hooper rappresenta un punto di svolta non soltanto per l’horror. Realizzato in Texas con un budget di 140.000 dollari, Non aprite quella porta è diventato un cult-movie in cui più di una scena ancora oggi è difficilmente sostenibile da vedere. Tra i vari episodi della saga di Leatherface realizzati in futuro vogliamo segnalare il sequel diretto ancora da Hooper nel 1986 e un più che discreto remake con Jessica Biel uscito nel 2003. Alla produzione di quest’ultimo lungometraggio Michael Bay. Disponibile su Apple Itunes, TIMVision.

Il silenzio degli innocenti (1991)

Il capolavoro diretto da Jonathan Demme e premiato con cinque premi Oscar ha regalato alla storia del cinema il personaggio di Hannibal Lecter e il rapporto di amicizia che lo lega all’agente Clarice Starling. L’adattamento del libro di Thomas Harris ha permesso ad Anthony Hopkins e Jodie Foster di tratteggiare due figure complementari, antitetiche, legate da un qualcosa che ancora oggi è difficile definire ma rimane assolutamente ipnotico. Il silenzio degli innocenti è un’opera completa sotto ogni punto di vista, capace di indagare gli angoli più oscuri dell’animo umano e al tempo stesso elevarne lo stato. Imprescindibile per chi ami davvero il cinema. Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes.

Seven (1995)

Il film che ha lanciato la carriera di David Fincher è probabilmente il thriller più visionario degli anni ’90, elegantissimo nella confezione – grazie anche alla magnifica fotografia di Darius Khondji – Seven è un cult-movie che unisce una forma filmica stilizzata a una narrazione che porta i due detective protagonisti a percorrere una discesa all’inferno soffocante, fino al leggendario finale. Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow e un diabolico Kevin Spacey ci regalano alcune tra le loro migliori interpretazioni, elevando il serial-thriller allo status di opera capace di trascendere il genere. In titoli di testa hanno scritto una pagina indelebile di storia del cinema contemporaneo. Disponibile su Infinity, TIMVision.

American Psycho (2000)

L’adattamento cinematografico del libro di culto scritto da Bret Easton Ellis è senz’altro uno dei film più disturbanti mai realizzati sulla figura del serial-killer, capace di restituire il corrosivo del testo originale sviluppandone al tempo stesso l’anima più glamour. Mary Harron (bellissimo il suo ultimo Charlie Says) dirige un Christian Bale scatenato e demoniaco nel ruolo del protagonista Patrick Bateman, mentre nel cast troviamo anche Reese Witherspoon e Justin Theroux. All’epoca American Psycho divise la critica, col tempo è diventato un piccolo “classico”. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes.

Zodiac (2007)

Ancora David Fincher, ma con un approccio totalmente diverso al serial-thriller rispetto a Seven. L’inchiesta portata avanti da polizia e stampa per catturare il realmente esistito “Killer dello Zodiaco” è portata sul grande schermo dal regista con una volontà di verosimiglianza che rende Zodiac uno dei grandi film capaci di spiegare cosa sia il senso civico. Un cast monumentale composto da Robert Downey Jr., Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo e molte altre star per un lungometraggio denso e fluido come un’opera letteraria. Da riscoprire, è davvero uno dei migliori film di David Fincher. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Chiudiamo con una curiosità: Il silenzio degli innocenti non è in realtà il primo film a portare sul grande schermo il personaggio di Hannibal Lecter: nel 1986 infatti il serial-killer era già comparso in un paio di scene di Manhunter – frammenti di un omicidio, straordinario thriller diretto da Michael Mann purtroppo non disponibile in streaming. Altrimenti sarebbe comparso senza alcun dubbio nella nostra cinquina!