Abbiamo scelto cinque film in streaming in cui l'idea classica di Santa Claus viene in qualche modo ribaltata...

Nell’augurarvi buone feste e un felice 2021 abbiamo deciso di raccontare la figura di Babbo Natale da una prospettiva diversa, almeno in un paio di casi non propriamente edificante...Quante volte Santa Claus ha riempito il grande schermo con la sua figura bonaria e rassicurante? Sarebbe stato fin troppo facile proporvi i film in streaming che lo hanno rappresentato in questo modo. Meglio dedicarsi invece a una versione maggiormente “terrena”, e probabilmente altrettanto divertente. Eccovi dunque cinque film in cui Babbo Natale non arriva per portare regali, tutt’altro...Buona lettura.

Cinque film in streaming con il Babbo Natale che non ti aspetti…

Una poltrona per due

Nightmare Before Christmas

Trappola criminale

Il Grinch

Babbo bastardo

Una poltrona per due (1983)

Una Poltrona per Due: Il Trailer originale del Film

Il Dan Aykroyd che sudicio e ubriaco si aggira per le strade della città mendicando, desideroso di vendetta nei confronti di coloro che l’hanno rovinato, è probabilmente il Babbo Natale più scorretto della storia del cinema americano. A portarlo sul grande schermo non poteva che essere John Landis, re della commedia iconoclasta e sulfurea. Una poltrona per due deve essere messo di diritto tra i suoi capolavori, un gioiello di critica feroce allo yuppismo degli anni ‘80 in cui Aykroyd fa coppia strepitosa con Eddie Murphy. A supporto una Jamie Lee Curtis mai così avvenente, Denholm Elliott, Don Ameche e Ralph Bellamy. Insomma, un film di culto di un decennio di culto. Almeno per il cinema. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW TV.

Nightmare Before Christmas (1993)

Nightmare Before Christmas: Trailer Italiano del Film

Dal genio di Tim Burton e dall’estro di Henry Selick un classico dell’animazione per famiglie che mette alla berlina i buoni sentimenti del Natale per raccontare invece di sentimenti veri, di accettazione della diversità e rispetto per il prossimo. Nightmare Before Christmas è uno dei grandi capolavori dell’animazione contemporanea, un gioiello di sceneggiatura e messa in scena che tutti dovremmo vedere e apprezzare. Non importa quanti piccini siamo...Disponibile su Rakuten TV, Chili, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

Trappola criminale (2000)

Ben Affleck si trova costretto dal fratello della sua amata a un colpo dentro un casinó. Tutti decidono di vestirsi da Babbo Natale per svaligiare il posto, ma non tutti sono così propensi a dividere il bottino secondo i sentimenti natalizi...Trappola criminale è un onestissimo action-thriller con un Affleck tirato a lucido e un’avvenente Charlize Theron a inizio carriera. Ciò che rende il film sopra la media è che a dirigerlo si trova John Frankenheimer, grande artigiano del genere capace di imprimere in ogni prodotto un tocco personale e preciso. Questo action-thriller non fa differenza. Gustosissimo. Disponibile su NOW TV.

Il Grinch (2000)

Il Grinch: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Prendete un regista come Ron Howard che sa mettere in scena praticamente qualsiasi cosa. Aggiungete un istrione come Jim Carrey che più può andare sopra le righe meglio recita. Condite il tutto col personaggio di culto di Dr. Seuss ed eccovi il classico di Natale con un protagonista irresistibile e una confezione mirabolante. Enorme successo di pubblico per Il Grinch, favola moderna edificante ma assolutamente non scontata, anzi capace di instillare nel pubblico più giovane idee e riflessioni sul mondo di oggi e el sue difficoltà. Enorme spettacolo per famiglie, da vedere e rivedere. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Babbo bastardo (2003)

Nei migliori anni della sua carriera nessun attore sapeva essere irriverente, sfacciato, iconoclasta ma ugualmente irresistibile come Billy Bob Thornton. Babbo bastardo rappresenta probabilmente la sua interpretazione più divertita e libera dagli schemi, un personaggio perfetto per il timbro dell’attore. Un cult-movie talmente scorretto da diventare simbolo di una controcultura silenziosa ma presente, che per contrappasso arriva ad essere portatrice di valori condivisibili. Grande commedia acidissima con momenti assolutamente spassosi. A suo modo un grande film sul Natale e su Babbo Natale...Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.