Cinque film in streaming che raccontano la complessità dell'essere padre

L’arrivo della piccola (ma già combattiva!) Ripley nella vita mia e di mia moglie ha stimolato la fantasia cinefila del sottoscritto riguardo la figura paterna. Ne è scaturita una lista di cinque film che potete trovare in streaming in cui vengono messi in scena modi assolutamente diversi di essere padre, in alcuni casi tutt’altro che positivi. I lungometraggi scelti svariano dal dramma familiare al crime-movie, dall’horror alla commedia sofisticata. Ciò che accomuna questi titoli e le grandi interpretazioni dei rispettivi protagonisti è il concetto che il solo amore per i propri figli non basta a fare un buon padre: il modo di affrontare - e se possibile superare - gli ostacoli sociali, economici, psicologici che il mondo esterno propone rappresenta un fattore altrettanto importante per la definizione di una figura paterna stabile ed equilibrata. Eccovi dunque cinque celeberrimi papà della storia del cinema americano.

Il padrino - Parte II (1974)

Nel magnifico gioco di specchi che Francis Ford Coppola ha costruito dentro il secondo capitolo della saga i flashback che raccontano gli inizi di Vito Corleone ci mostrano una figura paterna amorevole, partecipe eppure già ambiguamente disposta a tutto per garantire la prosperità dei propri figli. La stessa filosofia che ha portato Michael a diventare al contrario un genitore distaccato, assente, corroso dalla propria natura criminale. La prove straordinarie di Robert De Niro e Al Pacino regalano ai due protagonisti una profondità psicologica tragica e insieme gelida, trasformando i personaggi e le rispettive performance in momenti focali della storia del cinema contemporaneo. Il Padrino - Parte II è (anche) una riflessione sulla paternità che deve essere analizzata ricordando i rapporti che regolano la famiglia anche nel primo episodio. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Kramer contro Kramer (1979)

Probabilmente la più commovente figura paterna della storia del cinema contemporaneo. La trasformazione di Ted Kramer da uomo in carriera distratto a padre presente e premuroso rappresenta uno degli archi narrativi meglio sviluppati dei nostri tempi, impreziosito poi dalla prova straordinaria di Dustin Hoffman. Kramer contro Kramer è ancora oggi straziante, efficacissimo, vero. Soprattutto per chi vive e conosce New York, una storia attualissima specchio dei nostri tempi complessi. A supporto una grandissima Meryl Streep, anche lei premiata con l'Oscar come il suo partner. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Now TV.

Shining (1980)

Shining: Trailer Ufficiale Italiano - Extended Edition

Uno dei film più terrificanti mai realizzati ha come protagonista un padre che scivola pian piano dentro un vortice di follia omicida, la cui mente viene devastata dall’influenza di forze esterne ma anche dal peso dei propri errori, dalla grandezza delle proprie mancanze. Shining rappresenta nn puzzle psicologico di stordente potenza a cui Jack Nicholson offre un’interpretazione molto più sottile e dolorosa di quanto la leggenda cinematografica non colga. Stanley Kubrick al suo meglio, capace di far esplodere dall’interno un fondamento della società come l’istituzione familiare. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, TIMVision.

I Tenenbaum (2001)

Il film che ha confermato il talento di Wes Anderson ci regala un Gene Hackman in stato di grazia che tratteggia un patriarca egoista, mitomane, egocentrico eppure irresistibile. Un uomo che ama i propri figli ma non ha alcuna intenzione di conoscerli, che vede la famiglia come un parco divertimenti. Una figura istrionica eppure umanissima, che alla fine fa i conti con il tempo che passa e con i propri rimorsi. I Tenenbaum è un dramma vestito da commedia, frizzante e pieno di trovate geniali al servizio di uno degli grandi attori dei nostri tempi. Quanto ci manchi Mr. Hackman! Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

La ricerca della felicità (2006)

La Ricerca della Felicità: Trailer Italiano Ufficiale

Gabriele Muccino ha diretto con mano salda e vena ispirata la vera storia di Chris Gardner, che fece di tutto per salvare il suo bambino dalla condizione di indigenza in cui era caduto. Un Will Smith a tratti davvero straziante al meglio delle sue capacità (spesso sottovalutate) in un dramma umano che esplora la disperazione ma anche la fiducia nelle proprie possibilità. Almeno un paio di sequenze de La ricerca della felicità sono davvero capaci di strappare i lacrimoni, e l’amore del protagonista per suo figlio viene cementato dalla grande dignità con cui l’uomo affronta le avversità. Figura paterna cesellata ed emozionante. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Infinity, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Queste le cinque figure che abbiamo scelto per raccontare soltanto alcuni aspetti specifici della paternità. Ce ne sono decine e decine di altre capaci di esplorare altri lati della questione, con toni differenti e un approccio anche più leggero - ci viene in mente ad esempio Mrs. Doubtfire con uno scatenato Robin Williams. Prossimamente proporremo ovviamente anche quelle che a nostro avviso sono le migliori rappresentazioni della figura materna.