Cinque film in streaming che raccontano di "cattivi vicini"...

Cosa fare quando chi vive nella porta accanto non è propriamente amabile? O peggio? Questi i migliori titoli in streaming sul problema del pessimo vicinato...

Traslocare è sempre una fonte di stress, principalmente causato da una serie di incognite tra le quali ci sono ovviamente i vicini. Come comportarsi se le persone a cui andremo a vivere accanto non sono propriamente amabili? I cinque film in streaming che abbiamo selezionato oggi esplorano le conseguenze di un vicinato non propriamente pacifico. Tutt’altro...Buona lettura.

Cinque film in streaming con protagonisti "cattivi vicini"

La finestra sul cortile

Rosemary’s Baby - Nastro rosso a New York

Ammazzavampiri

La casa nera

La notte del giudizio

La finestra sul cortile (1954)

Non potevamo ovviamente che partire dal capolavoro di Alfred Hitchcock, il thriller che ha ridefinito la nozione di voyeurismo applicata alla Settima Arte. Ambientato interamente o quasi dentro un appartamento, La finestra sul cortile si dipana con maestria assoluta lavorando sulle attese, sui dubbi, su quello che l’immagine mostra ma anche nasconde. James Stewart è un protagonista tutt’altro che eroico e con una pulsione nascosta decisamente inquietante. Grace Kelly si dimostra la spalla perfetta nella sua eleganza imperturbabile. Raymond Burr uno dei villain più terrificanti nella sua normalità. Film inimitabile, un concentrato di cinema che solo Hitchcock poteva realizzare. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Rosemary’s Baby - Nastro rosso a New York (1968)

Rosemary's Baby - Nastro rosso a New York: Il Trailer speciale per i 50 anni del Film - HD

Il capolavoro horror di Roman Polanski tratto dal best-seller di Ira Levin racconta New York - o meglio Manhattan - molto più di quanto non lo si voglia o si riesca ad ammettere. La cordialità, le etichette, il rigore sociale che i condomini del lussuoso palazzo in cui si trasferiscono Mia Farrow e John Cassavetes fanno parte del DNA dei cittadini della Grande Mela. Forse per questo Rosemary’s Baby - Nastro rosso a New York è ancora oggi così terrificante, perché dietro gli stilemi del genere racconta il buio recondito della natura umana. Grande Oscar per Ruth Gordon come non protagonista (la foto di copertina). Film che fonde inquietudine e tensione come pochissimi altri nella storia del cinema. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, TIMVision.

Ammazzavampiri (1985)

Uno dei migliori film di vampiri della storia del cinema, un horror scritto in maniera precisa e frizzante e diretto con mano sicura da Tom Holland. Se il nuovo vicino di casa è il succhiasangue Chris Sarandon, come salvare la pelle? Trovate a non finire, un magnifico Roddy McDowall nel ruolo di un riluttante Van Helsing e trucchi davvero spaventosi. Ammazzavampiri funziona sotto ogni punto di vista, diverte e soprattutto terrorizza. Anche il remake di Craig Gillespie con Colin Farrell non era affatto male. Anzi...Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes.

La casa nera (1991)

Come spesso accadeva nel miglior cinema di Wes Craven, dietro la confezione di genere si riusciva a intravedere un discorso non conciliatorio nei confronti dei disequilibri sociali ed economici dell’America. La casa nera non fa eccezione, anzi: la trama verte infatti sullo sfruttamento psicologico, sull’abuso fisico di una coppia di “mostri” nei confronti della classe sociale meno abbiente. Scene di enorme impatto, al limite della sopportazione, per un film che mostra con ferocia il male che si nasconde dietro le mura domestiche della classe media bianca. Non tutto è riuscito nella costruzione di storia e personaggi - la retorica non manca - ma molte sequenze rendono questo film uno dei più interessanti dell’autore di Nightmare - Dal profondo della notte e Scream. Disponibile su Google Play, Apple Itunes.

La notte del giudizio (2013)

Il thriller/horror ambientato in un futuro distopico mette in scena la violenza della società odierna istituzionalizzata in dodici ore in cui ogni crimine è consentito. Ecco allora che i vicini possono diventare minacce incombenti e mortali, anche senza un motivo valido. La notte del giudizio racconta l’istinto primordiale e bestiale dell'essere umano con una discreta precisione. Lo spettacolo è assicurato e il graffio profondo nei confronti della società americana che favorisce l’uso delle armi da fuoco funziona a dovere. Nell’originale ci sono Ethan Hawke e Lena Headey, con Frank Grillo protagonista di alcuni dei sequel. Tutto il franchise merita attenzione per diversi motivi. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.