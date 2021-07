Cinque film in streaming che potrebbero farvi passar la voglia di volare...

News Cinema

Abbiamo selezionato i migliori titoli in streaming in cui protagonisti sono stati voli particolarmente drammatici.

Finalmente l’estate è arrivata e, a differenza della scorsa, possiamo tornare a viaggiare per le vacanze ovviamente con le dovute precauzioni sanitarie. Molti di noi hanno scelto o sceglieranno mete lontane per rilassarsi, e sarà quindi necessario salire un un aereo. Abbiamo dunque scelto cinque film in streaming in cui questa, per vari motivi, non si è rivelata una buona idea. Lungometraggi diversi tra loro soprattutto per il genere, che svaria dal thriller al film biografico alla narrazione quasi documentaristica di fatti tragici realmente avvenuti. Allacciate dunque le cinture e sedetevi accanto a noi per questo volo cinematografico verso il meglio del cinema americano in fatto di volti…”turbolenti”. E come sempre buona lettura.

Cinque film in streaming che raccontano di voli non propriamente tranquilli...

Flightplan - Mistero in volo (2005)

Partiamo col divertente thriller diretto da Robert Schwentke in cui Jodie Foster vede sua figlia rapita durante un volo che la vedrà costretta a combattere con le unghie e coi denti per risolvere il mistero della sua scomparsa. Flightplan - Mistero in volo risulta più che degnamente scritto e diretto, arrivando a momenti di alta tensione cinematografica. Nel cast di supporto da segnalare il sempre efficace Sean Bean. Da vedere per divertirsi e gustare due ore di sano cinema di genere. Ottimo successo di pubblico. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

United 93 (2006)

Il racconto vero del quarto aereo dirottato l’11 settembre 2001, quello che doveva probabilmente schiantarsi sulla Casa Bianca ma che precipitò in aperta campagna in Pennsylvania poiché i passeggeri tentarono di opporsi ai terroristi. Paul Greengrass mette in scena la vicenda drammatica con una veridicità documentaristica di potenza mai vista prima in questo tipo di produzioni. United 93 colpisce al cuore, toglie il respiro e ti fa sperare fino all'ultimo secondo che quel gruppo di uomini possano ribaltare il loro destino, pur sapendo come è realmente finita. Nomination all’Oscar per la miglior regia e il montaggio, candidature strameritate. Un film bellissimo e necessario. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes.

Flight (2012)

Robert Zemeckis parte mettendo in scena uno dei più drammatici incidenti aerei mai visti sul grande schermo per raccontare poi un dramma che parla di alcolismo, redenzione, orgoglio perduto e ritrovato. Trattandosi di uno dei più grandi cineasti dei nostri tempi, la sequenza del disastro evitato grazie all’abilità del pilota Denzel Washington è cinema di enorme impatto estetico ed emotivo. In seguito Flight diventa uno spaccato psicologico complesso e non scontato, che vede nel proprio enorme cast anche John Goodman, Kelly Reilly, Bruce Greenwood, James Badge Dale e Melissa Leo. Candidatura all’Oscar per Washington come miglior attore e per la sceneggiatura. Ottimo prodotto che fonde spettacolo e ritratti psicologici ben delineati. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Non-Stop (2014)

Il miglior prodotto della coppia affiatata composta dall’artigiano spagnolo Jaume Collet-Serra e dalla star dell’action Liam Neeson. Quasi interamente ambientato in un aereo in cui è stata nascosta una bomba, Non-Stop possiede una tensione narrativa giocosa eppure ficcante, che costringe lo spettatore a seguire la storia e i personaggi con notevole palpitazione. Cinema di intrattenimento perfettamente ideato e intelligentemente eseguito. Nel cast anche Julianne Moore, Scoot McNairy, Anson Mount e molti altri attori conosciuti. Uno spasso che ha conquistato il pubblico americano, e meritatamente. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Sully (2016)

Clint Eastwood porta sul grande schermo il “Miracolo sull’Hudson” da una prospettiva diversa, quella del pilota Chesley Sullenberger che dovette poi affrontare la commissione per decidere se la sua manovra che salvó tutti i passeggeri ammarando nel fiume fosse stata veramente necessaria. Insomma, ancora eroe contro sistema che non lo comprende, una variante del tema preferito del grande vecchio Clint. Tom Hanks è come sempre perfetto, Aaron Eckhart a supporto degnissimo. Sully va dritto al punto, non possiede un inquadratura di troppo e pilota lo spettatore con efficacia esattamente dove il suo autore vuole. E la sequenza dell’ammaraggio toglie il respiro...Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision.