Cinque film in streaming che hanno fatto la storia dello slasher horror

Aspettando i nuovi capitoli di Halloween e Scream abbiamo selezionato i migliori cinque film in streaming appartenenti al genere.

Le notizie riguardanti il nuovo episodio di Scream hanno solleticato la nostra voglia di ripercorrere la gloriosa storia del sottogenere horror cosiddetto “slasher”, ovvero quel filone che vuole un maniaco assassino più o meno umano scatenare la propria furia omicida contro vittime inerti, possibilmente se di giovane età. Nella stragrande maggioranza dei casi una lama affilata è l’arma scelta dall mostro, con variabili che nel corso del film e dei franchise hanno scatenato la fantasia di sceneggiatori e registi. Lo slasher ha prodotto una serie interminabile di cinema di genere, un buona parte dei titoli sono considerabili B-movie divertenti a seconda dei gusti del pubblico. Ci sono però veri e propri autori che hanno fatto di questo tipo di film un’arte, creando opere destinate a rimanere nella storia del cinema. Eccovi dunque cinque film in streaming che rappresentano a nostro avviso quando di meglio prodotto dallo slasher-movie negli ultimi decenni.

Cinque capolavori del cinema slasher in streaming

Halloween - La notte delle streghe (1978)

Il cult-movie di John Carpenter è quello che ha creato lo slasher in senso moderno: un maniaco omicida apparentemente inarrestabile, una serie di vittime uccise quasi a caso, una giovane virginea che alla fine salverà la baracca. Su un plot ridotto all’osso il regista ha costruito una messa in scena di potenza espressiva folgorante, facendo dell’Halloween originale un qualcosa di mai visto in precedenza. L’idea alla base del film è cinema puro, intrattenimento allo stato più elevato poiché realizzato senza soldi ma con idee talmente geniali da ovviare a tutto il resto. Il film che ha “creato” l’icona Jamie Lee Curtis. Ancora oggi terrificante. Disponibile su Apple Itunes, TIMVision.

Venerdì 13 (1980)

Il successo del film di Carpenter ha generato una serie di imitazioni più o meno valevoli. Il film diretto da Sean S. Cunningham ha il pregio di avere un setting molto coinvolgente a livello visivo e una serie di idee piuttosto fresche per il genere. Venerdí 13 ha imposto al pubblico amante dell’horror il mito di Jason, versione più pupazzesca di Michael Myers che si è prestata nel corso degli anni e dei film ad operazioni anche spiritose. Nel cast dell’originale anche un giovanissimo Kevin Bacon. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Apple Itunes, TIMVision.

Nightmare - Dal profondo della notte (1984)

Di tutti gli slasher prodotti dagli anni ‘70 in poi Nightmare - Dal profondo della notte è senz’altro il più originale e terrificante. Nato dalla mente dello specialista Wes Craven, il film possiede una serie di idee innovative nel presentare il mostro e il suo modus operandi. Visivamente portentoso, questo cult-movie ha lanciato nell’Olimpo dell’horror il personaggio di Freddy Krueger. Uno dei film più terrificanti della storia del cinema, con interminabili sequel di cui un paio - soprattutto il terzo episodio - piuttosto buoni. Disponibile su Chili, Google Play, Netflix.

Scream (1996)

Altro film targato Wes Craven, altra pietra miliare del genere. Pochi film hanno avuto un impatto sull’immaginario degli anni ‘90 quanto Scream, capace di spaventare una generazione di giovani raccontandone insieme l’innocenza e la perversione. La sequenza d’apertura del film è da consegnare per intero alla storia del cinema per tensione, ritmo, originalità. Dal primo episodio è stato creato un franchise capace di giocare con la propria identità e il mezzo-cinema. Un cast sempre affiatato e disposto a divertirsi condisce ogni episodio con ironia e sex-appeal. E poi ovviamente il tocco di Craven, genio dell’horror mai abbastanza rimpianto...Disponibile su Netflix, TIMVision.



Halloween (2018)

Il nuovo Halloween diretto con enorme intelligenza da David Gordon Green rappresenta un ritorno nostalgico e preciso all’originale di Carpenter. Un sequel dichiarato che sfrutta le idee base del personaggio e della storia per ricreare un universo contemporaneo in cui Myers si inserisce con armonia. Divertente slasher con qualche scena capace di terrorizzare sul serio e un rispetto del genere che non si vedeva da qualche tempo. Aspettiamo con fiducia i due sequel già annunciati. Lunga vita a Michael Myers! Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Quale di questi film è il vostro slasher preferito? Oppure ne avete un altro che non abbiamo inserito nella cinquina prescelta? Noi ovviamente abbiamo un debole per l’Halloween originale, ma dobbiamo ammettere che a suo tempo l’arrivo di Freddy Krueger ha terrorizzato le nostro notti pre-adolescenziali...