Cinque film in streaming ad elevato tasso alcolico...

L'alcolismo è stato appresentato sul grande schermo in molti lungometraggi. Questi i cinque titoli in streaming più recenti.

Da sempre il cinema americano (ma non solo) ha portato sul grande schermo il dramma umano di personaggi corrotti internamente da un istinto autodistruttivo. Molto spesso il mezzo per annichilire la propria coscienza e i dolori che essa sopporta si è palesato sotto forma di bottiglia. Accettato a livello sociale in maniera diversa rispetto ad altre dipendenze - in particolar modo appunto negli Stati Uniti - l’alcolismo è stato raccontato al cinema attraverso film che ne hanno esposto a modo loro aspetti differenti ma ugualmente drammatici. Oltre a quattro produzioni a stelle e strisce tra le più acclamate abbiamo però voluto inserire un quinto titolo che rappresenta una variazione sul tema originale, provocatoria nella sua ambiguità ma assolutamente degna di attenzione. Ecco dunque cinque film in streaming che raccontano la malattia - la tendenza odierna è quella di catalogarla come tale, e a ragion veduta aggiungiamo noi - dell’alcolismo. Buona lettura.

Cinque film in streaming che parlano di alcolismo

Via da Las Vegas

Flight

A Star Is Born

Tornare a vincere

Un altro giro

Via da Las Vegas (1995)

Non potevamo che partire dal film che ha regalato l’Oscar a Nicolas Cage per una performance dolorosa e libera da ogni schema. Ambientato tra le luci sfavillanti ma anche algide, stranianti della città americana del vizio per eccellenza, Via da Las Vegas possiede una progressione drammatica di grande spessore emotivo, che accompagna il protagonista verso il suo destino. Candidature agli Academy Award anche per la regia di Mike Figgis, per lo script e la migliore attrice protagonista Elizabeth Shue, anche lei capace di una prova maiuscola. Un film”maledetto” e straziante. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes.

Flight (2012)

Flight: Il trailer italiano del film con Denzel Washington

Film che inizia con uno dei più sconvolgenti e (cinematograficamente parlando) spettacolari incidenti aerei mai visti, per svilupparsi poi come un dramma su un pilota che non riesce a staccarsi dalla bottiglia. Robert Zemeckis organizza Flight con estro e senso del dramma, Denzel Washington interpreta al meglio un personaggio carismatico quanto ambiguo, complesso. Nel cast di supporto svetta uno straordinario John Goodman, anche se Kelly Reilly, James Badge Dale e Melissa Leo in una sola sequenza non gli sono da meno. Film denso, stratificato nei livelli di lettura, pieno di momenti di forte pathos. Nomination all’Oscar per il miglior attore e per la sceneggiatura. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes.

A Star Is Born (2018)

A Star Is Born: Il Primo Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Per l’esordio dietro la macchina da presa Bradley Cooper sceglie di riportare sul grande schermo uno dei melodrammi più classici, riadattandolo in chiave contemporanea. A Star Is Born si regge indubbiamente sulla grande alchimia tra l’attore/regista e la coprotagonista Lady Gaga. Momenti di grande musica per un dramma molto solido nell’impalcatura narrativa, ben diretto e ottimamente interpretato da un cast che vede prezioso anche Sam Elliott. Tante nomination all’Oscar, unico premio alla canzone Shallow: il momento in cui viene cantata dai due sul palco è una delle scene più emozionanti dei nostri tempi. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, TIMVision.

Tornare a vincere (2020)

Tornare a Vincere: Il Trailer Italiano del Film - HD

Solido dramma sportivo dello stesso autore che ci aveva regalato Warrior. Un Ben Affleck deciso a mettersi in gioco affronta coraggiosamente il ruolo di un uomo che dopo la tragedia ritrova la voglia di vivere grazie a un gruppo di liceali e la loro squadra di basket. Tornare a vincere mantiene quel che promette, intrattiene e commuove senza facili adescamenti verso il pubblico. Un prodotto sincero e ben costruito intorno a un protagonista la cui vicenda personale si intravede dietro il personaggio. E forse proprio per questo commuove ancor di più. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, NOW.

Un altro giro (2020)

Un altro giro: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Fin dai tempi del poderoso Festen Thomas Vinterberg ci ha abituato a un tipo di cinema che mette in discussione le istituzioni sociali, scardinandone certezze e validità psicologica/emotiva. Un altro giro tenta la strada impervia di raccontare la voglia di libertà dagli schemi imposti di un gruppo di uomini decisi di confrontarsi con un modo di bere controllato e preciso. Un esperimento destinato a far discutere, a scuotere coscienze e pensiero comune. Il regista e un grande Mads Mikkelsen mettono in piedi scena dopo scena un ritratto di protagonista complesso, con cui si prova empatia anche nelle scelte meno condivisibili. Arriva l'Oscar per il miglior film internazionale e la nomination per regia e sceneggiatura. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, TIMVision.