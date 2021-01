Cinque cult-movie in streaming interpretati dal grande Nicolas Cage

News Cinema

Compie oggi 57 anni il più folle istrione del nostro tempo. Contate i capolavori che ha girato e vedrete...

Sarebbe fin troppo facile parlare di Nicolas Cage partendo da questi ultimi anni, che lo hanno trasformato in un’icona del B-Movie senza pretese (salvo alcuni, notevoli casi) e disposto a girare praticamente qualsiasi cosa gli venga proposta. Il fatto è che invece che dall’inizio degli anni ‘90 per almeno un quarto di secolo questo interprete ha realizzato una serie di cult-movie che pochissimi altri colleghi ad Hollywood possono annoverare. La carriera di Cage è sempre stata ondivaga, ma quando ha azzeccato soprattutto il regista con cui lavorare ha prodotto titoli di valore assoluto. E ne ha prodotti moltissimi. Questi sono i cinque film in streaming che abbiamo scelto per celebrare la carriera folle di questo interprete come nessun altro: non tutti titoli eclatanti o tra i più ovvi, ma titoli al contrario che raccontano di un artista desideroso di confrontarsi con sfide professionali e artistiche assolutamente non scontate, quando non addirittura molto personali. Buona lettura.

Cinque grandi film in streaming interpretati da Nicolas Cage

Birdy - Le ali della libertà (1984)

Uno dei film più “piccoli” del grande Alan Parker diventa veicolo perfetto per una coppia d’attori in grado di regalarci performance straordinarie e costruire un dramma umano di potenza emotiva devastante. Birdy - Le ali della libertà racconta l’orrore della guerra attraverso il trauma di chi l’ha vissuta, senza mostrare altro se non le ferite della mente e del corpo. Magnifica regia sommessa, che lascia spazio al dolore dei personaggi senza accentuare minimamente il dramma delle situazioni. Uno dei grandi film degli anni ‘80, prima vera affermazione di Cage come attore principale. Con lui un altrettanto commovente Matthew Modine. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play.

Stregata dalla luna (1987)

La commedia filosofica più riuscita ed elegante degli anni ‘80 offre a Cage un personaggio perfetto per le sue corde d’attore sopra le righe che però possono spesso nascondere un retrogusto malinconico. Una Cher perfetta attorniata da un cast di caratteristi d’eccezione fanno di Stregata dalla luna un film che trascende gli stereotipi, anzi li rende talmente romantici da regalare loro la dovuta verità. Tre premi Oscar ma avrebbe meritato anche quello per il miglior film dell’anno. E Cage avrebbe dovuto ottenere la nomination come non protagonista. Commedia senza tempo che ha fatto la storia del cinema contemporaneo. Il miglior film di Norman Jewison. Disponibile su NOW TV.

Cuore selvaggio (1990)

Per Cage un film di svolta, un viaggio allucinato nel lato oscuro dell’America che spesso l’attore vorrà ripercorrere in produzioni anche scadenti. Cosa che assolutamente non è Cuore selvaggio, road-movie verso l’inferno cadenzato da una colonna sonora infuocata. Accanto a Cage una Laura Dern altrettanto “maledetta”, e un Willem Dafoe mefistofelico come mai. Palma d’Oro a Cannes per un gioiello di cinema che soltanto David Lynch poteva realizzare in tale libertà espressiva. Oggi neppure gli autori possono più fare film come questo, e il cinema ci ha perso di molto...Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes, NOW TV.

The Weather Man (2005)

Un film che conferma quanto Gore Verbinski fosse in realtà un cineasta capace di raccontare storie soavemente distorte. Dramma dolceamaro su un uomo che ha perso la sua fiamma, The Weather Man offre a Cage un personaggio sommesso e pulsante, che l’attore riempie con malinconica eleganza. Magnifici i duetti col padre Michael Caine e almeno un paio di sequenze sono da antologia. Un film sulle piccole stonature della vita che possono piegare un animo umano, ma anche sulla capacità di rialzarsi adoperando la propria forza interiore. Una gemma da rivedere assolutamente. Disponibile su Chili, Amazon Prime Video.

Lord of War (2005)

Quando Andrew Niccol voleva fare cinema d’impatto e scuotere la coscienza dello spettatore, sapeva esattamente cosa fare. Lord of War è una parabola rabbiosa e nichilista sul mercato nero delle armi è uno dei film più radicali e sfrontati sul tema, e Cage interpreta il protagonista in maniera sopraffina, evidenziandone il lato disumano con pochi ma efficacissimi tratti. Grande lungometraggio di denuncia di enorme presa presa emotiva, interpretato anche da un Ethan Hawke tagliente e un discreto Jared Leto. Da rivalutare assolutamente, è uno dei migliori lavori dello sceneggiatore di The truman Show. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Ci sarebbero molti, molti altri film di rilievo interpretati da Cage di cui abbiamo già scritto e che vorremmo ricordare. Cercate ad esempio Arizona Junior dei fratelli Coen, Al di là della vita di Martin Scorsese, Via da Las Vegas per cui ha vinto l’Oscar o Il ladro di orchidee di Spike Jonze per cui ha ottenuto una seconda nomination. Nicola Cage è stato un grande attore, capace di sfruttare al meglio il suo timbro stilistico esorbitante. Un interprete di culto che ha realizzato molti più capolavori della maggior parte dei colleghi ancora oggi celebrati più di lui.