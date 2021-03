Cinque cult-movie in streaming interpretati da Bruce Willis

News Cinema

Il protagonista di Die Hard e The Sixth Sense compie oggi 66 anni. Eccovi alcuni suoi film in streaming da rivedere assolutamente.

Oggi siamo abituati a vederlo recitare quasi esclusivamente in produzioni di genere destinate a essere dimenticate in fretta, ma adoperando un minimo di memoria storica non possiamo non ricordare quando Bruce Willis sia stato un’icona del cinema degli anni ‘80 e ‘90. E non soltanto grazie al ruolo iconico di John McClane nella serie di Die Hard: in quei decenni l’attore infatti preferiva alternare film di cassetta con ruoli anche secondari in opere decisamente più “alte” e personali. Questo nel corso degli anni lo ha portato a collaborare con grandi autori del calibro di Blake Edwards, Walter Hill Robert Benton o più recentemente Wes Anderson, tanto per citare quelli che non compariranno nella cinquina sottostante. I film in streaming scelti per rendere omaggio a Bruce Willis che compie oggi 66 anni rappresentano dunque le due identità dell’attore, capace di recitare accanto a mostri sacri come Paul Newman, Dustin Hoffman, Tom Hanks o Nicole Kidman e non sfigurare. Tutt’altro...Buona lettura.

Die Hard - Trappola di cristallo (1988)

Die Hard - Trappola di cristallo: il trailer del film

L’action-movie più famoso e (giustamente) celebrato degli anni ‘80. Un grande artigiano del genere come John McTiernan sfrutta al meglio l’ambientazione del grattacielo per costruire un percorso a tappe di enorme fascino cinematografico. Il resto lo fanno un Bruce Willis carismatico ed ironico come richiesto dal personaggio (e dal periodo) e un “villain” raffinato quale era il grande Alan Rickman. Die Hard - Trappola di cristallo funziona dal primo all’ultimo fotogramma, diverte e propone uno spettacolo pieno di ritmo e trovate narrative. Ancora oggi uno dei migliori action contemporanei. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, TIMVision, Amazon Prime Video.

Il falò delle vanità (1990)

Adattamento cinematografico dello straordinario libro di Tom Wolfe, Il falò delle vanità è uno dei lavori più sfortunati ma affascinanti di Brian de Palma. Commedia che riflette in maniera velenosa sul potere del denaro a New York così come sulla potenza ambigua dell’informazione, questa commedia corrosiva vede Willis confrontarsi con Tom Hanks e Melanie Griffith al loro meglio. Almeno due o tre sequenze sono davvero di culto, come il monologo sulla verità che deve trionfare a tutti i costi, anche a costo di mentire. Da riscoprire assolutamente, magari solo per gustare nuovamente il grandioso piano-sequenza iniziale. Da applausi. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.

Pulp Fiction (1994)

Pulp Fiction: Il recut del film

Palma d’Oro a Cannes, Oscar per la miglior sceneggiatura originale sono soltanto i premi maggiori ottenuti dal film culto degli anni ‘90. Bruce Willis è superbo protagonista dell’episodio centrale, una discesa all’inferno orribile e surreale, in pieno stile Quentin Tarantino, almeno quello dei primi film. Pulp Fiction possiede spunti cinematografici di rara destrezza, e una messa in scena inarrivabile. John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman e Christopher Walken in un cammeo compongono il resto di un cast leggendario. Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.

Ancora vivo (1996)

Ennesimo remake di Per un pugno di dollari che permette a Willis di essere diretto dal maestro del genere Walter Hill. Magnifica ambientazione rurale durante la Grande Depressione, perfetto scenario per un thriller teso e visivamente portentoso, con la polvere che si insinua dentro ogni inquadratura e nella mente dello spettatore. Ancora vivo è un film fatto di vecchie pistole e ruggine, di personaggi nati per sparare. Oltre a Willis un portentoso Christopher Walken e altri caratteristi di puro lusso. Presentato al Festival di Venezia, un film assolutamente da recuperare. Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes.

The Sixth Sense - Il sesto senso (1999)

Il più grande successo della carriera di Willis è un mix perfetto di sceneggiatura e messa in scena. M. Night Shyamalan al suo meglio compone un puzzle narrativo che diventa horror elegante e veramente terrificante, di quelli da dormire con la luce accesa per giorni e giorni. Willis e la sua interpretazione malinconica, autunnale, sono perfetti per il ruolo principale. A supporto il giovanissimo Haley Joel Osment e Toni Collette altrettanto perfetti. The Sixth Sense terrorizza, ammalia e alla fine commuove. Uno dei più grandi passaparola della storia del cinema che porta a quasi 300 milioni incassati solo negli USA e ben sei nomination all’Oscar, compresi miglior film e regia. Il tutto strameritato. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.