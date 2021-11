Cinque capolavori in streaming che compiono 25 anni

News Cinema

Nel 1996 sono arrivati al cinema moltissimi titoli che meritano di essere ricordati. Abbiamo scelto per voi alcuni di questi cult-movie in streaming.

Venticinque anni fa il cinema americano e quello internazionale hanno prodotto alcuni dei loro momenti di massimo splendore, almeno per quanto riguarda la varietà delle opere che per la floridità delle produzioni più lontane dall’establishment hollywoodiano. I cinque film in streaming che compiono dunque 25 anni e che abbiamo selezionato per celebrare rappresentano una commistione di generi e toni davvero originale, qualcosa che difficilmente si è ripetuto negli anni a venire quando soprattutto la produzione mainstream ha cominciato a farsi sempre più omologata. Eccovi dunque quello che a nostro avviso è stato il meglio del cinema uscito nel 1996. Buona lettura.

Cinque grandi film in streaming che compiono 25 anni

Fargo

Jerry Maguire

Lama tagliente

Romeo + Giulietta

Trainspotting

Fargo

Il noir raggelato e surreale diretto da Joel e Ethan Coen rispetta le regole del genere e allo stesso tempo le interpreta secondo i dettami e la poetica dell’assurdo degli autori più geniali del cinema americano contemporaneo. Il risultato è Fargo, un capolavoro di nonsense perfettamente orchestrato, simmetrico eppure straripante. Il resto lo fanno Steve Buscemi, Peter Stormare, William H. Macy e ovviamente la protagonista da inchino Frances McDormand, premiata con l’Oscar così come la sceneggiatura originale. Sangue, neve e lacrime (dalle risate): cosa chiedere di meglio? Genio assoluto. Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes, NOW.

Jerry Maguire

La commedia morale diretta da un ispiratissimo Cameron Crowe vede un Tom Cruise al massimo della forma interpretare un agente sportivo che rinuncia al successo per un modo di intendere la professione che contempli anche l’attenzione alle persone oltre che ai milioni di dollari. Jerry Maguire possiede momenti di commedia sopraffina e altri di sentimenti autentici ed emozionanti. Renée Zellweger e Cuba Gooding Jr. chiudono un triangolo di attori impareggiabile. Una delle grandi commedie romantiche degli anni ‘90. Forse la migliore. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, NOW.

Lama tagliente

Billy Bob Thornton dirige, adatta e interpreta un noir folgorante, incentrato su un uomo con disturbi mentali che dopo essere uscito dal centro che lo deteneva cerca di aiutare un bambino ad affrontare gli orrori del presente. Lama tagliente è grandissimo cinema d’autore, personale e soffocante. Il cineasta si guadagna la nomination all’Oscar come miglior attore e vince la statuetta per la miglior sceneggiatura non originale. Un film unico, doloroso e livido. Bellissimo. Disponibile su CHILI, Apple Itunes.

Romeo + Giulietta

Il film che lancia la carriera di Baz Luhrmann e conferma definitivamente il talento selvaggio di Leonardo DiCaprio, che per questo ruolo vince il premio a Berlino. Romeo + Giulietta è cinema viscerale e scatenato, opera punk/rock piena di momenti di grandissimo cinema infuocato, come quello della morte di Mercuzio/Harold Perrineau Jr. Per gli amanti della tragedia di Shakespeare ma non solo, una storia d’amore realizzata con il fuoco nelle vene. Epocale cult-movie. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Trainspotting

E chiudiamo col film/evento dell’anno, trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo di Irvine Welsh che Danny Boyle rende un puzzle visivo e sonoro senza precedenti. Personaggi amabili nella loro imperfezione, perdenti eroinomani che non conoscono senso morale in un’ambientazione che appartiene a una civiltà crollata sotto ogni punto di vista. Scene di culto assoluto per un capolavoro di inventiva avvelenata. Interpretato da un Ewan McGregor perfetto, Trainspotting ottiene la nomination all’Oscar per la sceneggiatura non originale. Impagabile, con un sequel più che degno. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, NOW.