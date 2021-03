Cinque autrici contemporanee e i loro migliori film in streaming

News Cinema

Abbiamo selezionato alcuni grandi titoli in streaming degli ultimi vent'anni diretti da donne.

I recenti successi artistici e commerciali di autrici come Patty Jenkins, Greta Gerwig, Chloé Zhao hanno definitivamente rivendicato l’importanza e la forza propositiva del cinema al femminile. Noi di Comingsoon abbiamo voluto “scovare” cinque film in streaming realizzati negli ultimi vent’anni che a nostro avviso rappresentano il meglio realizzato da registe dal talento cristallino e dalla visione assolutamente personale. Se avessimo voluto rivolgerci ancor più indietro nel tempo, disponibili in streaming ci sono film indimenticabili di nomi altrettanto fondamentali come Lina Wertmuller (Film d’amore e d’anarchia), Agnès Varda (Senza tetto né legge), Penny Marshall (Ragazze vincenti) e altri che meriterebbero di essere segnalati. I cinque film scelti rappresentano una varietà di toni e generi - si passa dalla commedia al dramma al thriller - che testimoniano la capacità di queste autrici di padroneggiare al meglio stili e idee di cinema anche molto differenti tra loro. Buona lettura.

Cinque cult-movie contemporanei in streaming diretti da donne

Lost in translation - L’amore tradotto

Un gelido inverno

...E ora parliamo di Kevin

Zero Dark Thirty

Certain Women

Lost in translation - L’amore tradotto (2003)

Dopo il successo di critica dell’esordio Il giardino delle vergini suicide Sofia Coppola realizza il suo capolavoro: Lost in Translation - L’amore tradotto racconta con minuzia e grande sensibilità il rapporto che si instaura tra l’attore al tramonto Bill Murray e la giovane e confusa Scarlett Johansson. Un film dalle atmosfere caldissime pur se ambientato in una Tokyo fredda ed estraniante. Grande prova d’attore di Murray e magnifica “scoperta” la Johansson, al tempo non ancora regina dell’universo della Marvel. Oscar meritatissimo per la miglior sceneggiatura originale, nomination per film, regia e attore. La terza donna candidata come regista dopo Lina Wertmuller e Jane Campion. Ma la statuetta non arriva, c’era Peter Jackson con Il ritorno del re da battere. Impossibile...Disponibile su Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Un gelido inverno (2010)

Un gelido inverno: il trailer del film

Per noi il miglior film americano dello scorso decennio. L’adattamento dal romanzo di Daniel Woodrell racconta di una provincia povera, dove la sopravvivenza si ottiene attraverso il confronto fisico e psicologico con un mondo criminale e disperato. La regia di Debra Granik con il suo approccio scarno e veristico supporta alla perfezione le prove maiuscole di Jennifer Lawrence e John Hawkes. Un gelido inverno non possiede un’inquadratura di troppo, e arriva al cuore nero dell’America rurale come nessun altro film ha mai fatto. Quattro nomination all’Oscar: film, attrice, attore non protagonista e sceneggiatura non originale. Avrebbe meritato tutte le statuette. Capolavoro. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes.

...E ora parliamo di Kevin (2011)

...E ora parliamo di Kevin: Il trailer italiano del film

Uno dei film che sanno davvero sconvolgere e far riflettere, una commedia nerissima sul rapporto tra una madre impossibilitata ad amare un figlio colpevole di un crimine atroce. Lynne Ramsay fa di ...E ora parliamo di Kevin uno dei film di culto di questi anni, aiutato da una Tilda Swinton in stato di grazia e un Ezra Miller gelido e perfetto nel ruolo del serial-killer. Impossibile da amare, impossibile da dimenticare. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play.

Zero Dark Thirty (2012)

Zero Dark Thirty: Il nuovo trailer italiano in HD

Il racconto dell’esecuzione di Osama Bin Laden diventa nelle mani potenti di Kathryn Bigelow un thriller di rara densità e tensione emotiva, incorniciato da una messa in scena a dir poco eccezionale. Zero Dark Thirty si presenta come grande cinema d’intrattenimento, un’opera complessa che vede protagonista una Jessica Chastain alla miglior prova della sua carriera. Jason Clarke avrebbe meritato almeno una nomination all’Oscar come non protagonista, così come la regia. Forse il miglior film della Bigelow, che significa davvero tanto...Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime video, NOW TV.

Certain Women (2016)

Tre storie di donne alle prese con le contraddizioni del nostro tempo, gli affanni di una vita comune fatta di speranze e disillusioni. Kelly Reichardt merita di essere annoverata tra i cineasti maggiormente coerenti e precisi dei nostri tempi, e questo film possiede la dolcezza e l’acutezza di analisi dell’universo femminile sconosciuti alla maggior parte delle opere dello stesso genere, almeno non a questo livello. Certain Women ha nel proprio cast Laura Dern, Michelle Williams e Kristen Stewart, tutte al loro meglio. Un gioiello di cinema introspettivo e insieme poetico. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, TIMVision, Amazon Prime video.