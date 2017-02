Cinquanta Sfumature: le scene più sexy del primo film

Oggi, 9 febbraio, arriva nei cinema italiani Cinquanta sfumature di nero, secondo capitolo della trilogia tratta dai best seller di E L James. In attese di vedere cosa ci riservano le "nuove avventure" erotico-sentimentali di Ana Steel e di Christian Grey, interrpetati nuovamente da Dakota Johnson e Christian Grey, cogliamo l'occasione per fare un passo indietro di due anni esatti con questo video in cui abbiamo raccolto le 5 scene più hot, a nostro avviso, del film precedente, Cinquanta sfumature di grigio (La visione è consigliata a un pubblico adulto).





Cinquanta sfumature di nero: Trailer Ufficiale Italiano