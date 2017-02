Cinquanta sfumature di nero: uno sguardo da vicino

Arriva nei cinema italiani domani, giovedì 9 febbraio, Cinquanta sfumarure di nero, secondo capitolo tratto dalla trilogia best seller di E L James che vede protagonisti i personaggi di Christian Grey e Anastasia Steele, interpretati rispettivamente da Jamie Dornan e Dakota Johnson. Nell'attesa, cerchiamo di saperne di più sul film dalla voce stessa dei due protagonisti, della scrittrice E L James, qui anche in veste di produttrice, del regista James Foley e di alcuni degli altri interpreti, in questo nuovo video sottotitolato in italiano "Uno sguardo da vicino":





Le Cinquanta sfumature continuano con un Christian Grey ferito, che cerca di persuadere una cauta Anastasia Steele a tornare nella sua vita. Lei esige però un nuovo accordo in cambio di un'altra possibilità. I due iniziano così a ricostruire un rapporto basato sulla fiducia, e a trovare un equilibrio, ma riaffiorano alcune figure misteriose provenienti dal passato di Christian, decise a distruggere le loro speranze di un futuro insieme.

Qui sotto il trailer in italiano del film che vede tra i suoi altri interpreti Hugh Dancy, Eric Johnson, Jennifer Ehle, Luke Grimes, Rita Ora, Victor Rasuk, Eloise Mumford, Max Martini, Bella Heathcote, Kim Basinger e Marcia Gay Harden