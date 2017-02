Cinquanta sfumature di nero domina al boxoffice italiano del weekend

Cinquanta sfumature di nero è primo al boxoffice italiano del weekend, con un vero trionfo di pubblico: parliamo di 6.420.000 euro incassati in quattro giorni, con una media per sala di 8.240 euro per 779 copie. Il paragone più immediato è con un rullo compressore: se ne parlerà anche scherzando sui social, ma la verità è che quando un film di questa saga approda al cinema, non c'è più Star Wars che tenga in materia di record nel nostro paese.

Al secondo posto, enormemente distanziato, troviamo il divertente Lego Batman della Warner Bros: il cinecomic atipico e spiritoso filtrato dalla magia dei mattoncini Lego è partito con 1.190.000 euro e una media per sala di 2.860 per 415 copie. A occhio la tenuta futura non sembra sicurissima, e ce ne dispiace perché è un lungometraggio piuttosto intelligente. Da notare che in America, dove Cinquanta sfumature di nero e Lego Batman sono anche usciti contemporaneamente, la situazione è invertita! Negli States preferiscono la Lego.

Scivola quindi dalla prima alla terza posizione l'agrodolce commedia sentimentale La La Land con Emma Stone e Ryan Gosling, superfavorita agli Oscar: questa settimana porta a casa quasi 950.000 euro, raggiungendo il risultato complessivo in Italia di 5.800.000.

Sale di un posto, dal quinto al quarto, La battaglia di Hacksaw Ridge di Mel Gibson: martirio bellico di robusta fattura con Andrew Garfield, registra altri 890.000 euro e totalizza quindi finora nel nostro paese 2.425.000 euro.

In coda alla top five, slittato dalla quarta alla quinta posizione, troviamo il secondo atto della saga comica di Sydney Sibilia, cioè Smetto quando voglio - Masterclass: nel weekend ha portato a casa 810.000 euro, per un bottino che si attesta per ora sui 2.505.000.

