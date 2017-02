Cinquanta Sfumature di Nero da record: quasi 1 milione e mezzo di euro nel primo giorno!

E' di quelli da record, l'esordio nei cinema italiani di Cinquanta sfumature di nero. Nel suo primo giorno nelle sale, ieri 9 febbraio, il secondo capitolo della trilogia tratta dai best seller di E L James ha incassato quasi 1 milione e mezzo di euro (1.432.010 per l'esattezza, secondo i dati Cinetel).

Sono stati poco meno di 200 mila gli spettatori italiani che sono andati al cinema per assistere alle nuove avventure sentimental-erotiche di Christian Grey e Anastasia Steel, i due protagonisti del film di James Foley interpretati da Jamie Dornan e Dakota Johnson.

Il risultato è di poco inferiore al primo film, Cinquanta sfumature di grigio, uscito nei cinema italiani due anni fa registrando un incasso di esordio di 1,8 milioni di euro.

Vi diamo appuntamento a lunedì per vedere insieme quanto avrà incassato il film nell'insieme del weekend.





