Cinquanta sfumature di grigio: quando Jamie Dornan fu tramortito da un critico

News Cinema

Certe recensioni non si scordano mai, soprattutto quando sono particolarmente infide. Jamie Dornan ne ricorda una ai tempi di Cinquanta sfumature di grigio…

La trilogia delle Cinquanta sfumature (di grigio, di nero e di rosso) non ha portato solo fama e fortuna a Jamie Dornan, ma anche qualche dispiacere. Il colpo più duro è arrivato all'epoca del primo film della serie, Cinquanta sfumature di grigio, e a infliggerlo è stato un critico. La cosa non ci meraviglia, perché, se il pubblico ha adorato il franchise ed è impazzito di fronte al tenebroso Christian Grey che Dornan ha reso irresistibile, la critica ha sempre massacrato gli adattamenti dei romanzi a luci un po’ rosse di E. L. James, di cui il capitolo inaugurale era, in fondo, il pezzo migliore.

In particolare l'attore è rimasto malissimo dopo aver letto una recensione che, più che accanirsi contro la trama e la regia, se la prendeva con la sua recitazione. Ecco cosa ha raccontato Dornan in un'intervista: "Ho attraversato un brutto momento all'epoca di Cinquanta sfumature di grigio quando ho letto un paio di recensioni davvero negative, ma che poi mi sono sembrate buffe e da cui mi sono lasciato trascinare. Su una si leggeva: Jamie Dornan ha il carisma della farina d'avena. Il paragone fra una persona e la farina d'avena mi è sembrato crudele. Ricordo che non riuscivo a dimenticarmene, anche se non ero totalmente in disaccordo".

Povero Jamie Dornan! In italiano non useremmo mai come termine di confronto la farina d'avena, ingrediente di diversi dolciumi anglosassoni. Forse tireremmo in ballo una patata, parlando per esempio di espressività, ma non ci sogneremmo mai di definire in termini tanto denigratori il bravo Jamie. La critica incriminata arriva da The Diva Review e l'autore scrive che, se non si conta la scena in cui Christian conosce Anastasia, l'attore non è mai convincente, e non si parla solo di carisma ma anche di magnetismo.

La carriera di Jamie Dornan è andata avanti felicemente dopo le sfumature, ma ancora oggi l'attore fa fatica ad accettare il fatto che a proiettarlo nell'Olimpo delle star sia stata una serie tanto invisa a critici e giornalisti. Vorremmo dirgli che non è vero, ma purtroppo non possiamo.