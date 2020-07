Cinemask: arrivano le mascherine dei film Universal

News Cinema

Le Cinemask sono mascherine prodotte da Universal insieme a TTK Medical che raffigurano noti brand e personaggi sotto l'ala della major di Hollywood. E ora sono in vendita.

Quante mascherine avete a casa? Se siete amanti del cinema, forse ve ne manca una.

Come abbiamo notato nel corso del lockdown per l'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, alcune aziende italiane sono riuscite a modificare o integrare la loro produzione per assecondare le esigenze di vario genere che si erano create nel corso della pandemia. Una di queste è la TKK srl, azienda friulana specializzata da oltre venti anni nei confezioni di tessuti innovativi per lo sport, altamente traspiranti e con una cura per il design. La TKK è stata tra le prime ad attivarsi, anche su incarico diretto della Protezione Civile, per produrre in Italia mascherine igieniche lavabili.

Il nuovo ramo aziendale TKK Medical, in partnership con Universal, ha prodotto una serie di mascherine chiamate Cinemask.

Le Cinemask sono mascherine 100% made in Italy, safe, economiche ed eco-friendly, perché realizzate in tessuto innovativo doppio strato lavabile e riutilizzabili almeno 20 volte. Le mascherine sono tematizzate con i brand e characters Universal più divertenti e amati, pensate per i più piccoli ma realizzate per un target più ampio che ama il grande cinema e i suoi protagonisti.

Della linea Cinemask fanno parte alcune collezioni ispirate a celebri titoli cinematografici: Minions, Trolls, Kung Fu Panda, Shrek, Madagascar, Jurassic Park e Lo squalo. Per vedere i modelli e acquistarli bisogna visitare il sito ufficiale Cinemask.