Cinema riaperti dal 27 marzo? Il Cts dà il suo ok

Il Comitato tecnico scientifico ha dato il via libera al progetto del ministro della cultura Franceschini per la riapertura di cinema e teatri. Ma le regole sono molte, e una decisione definitiva arriverà solo il 12 marzo.

Secondo il Comitato tecnico scientifico, i cinema e i teatri italiani potranno riaprire dal 27 marzo. Solo nelle regioni gialle, con una capienza limitata al 25% del totale di spettatori possibili nelle sale ( fino a una massimo di 200, 400 se all'aperto), con l'obbligo di mascherina chirurgica o con livello di protezione superiore e col divieto di consumare cibi e bevande durante gli spettacoli.

Si intravede quindi la luce in fondo al tunnel per il mondo del cinema e della cultura, pesantemente penalizzato dalla pandemia.

Prima di cantar vittoria, comunque, conviene attendere, con un pizzico di scaramanzia.

Innanzi tutto il ministro della Cultura Dario Franceschini dovrà portare dinnanzi al Governo la proposta di cui si era fatto promotore, e far inserire la nuova norma in un prossimo Dpcm.

Sarà poi solo due settimane prima della possibile riapertura, e quindi il 12 marzo, che il Cts darà il suo ok definitivo, in base all'andamento della pandemia nel paese. Quindi, a maggior ragione, prudenza nei comportamenti, indossate sempre la mascherina e mantenete la distanza sociale.

Alla speranza che davvero i cinema possano tornare ad aprire tra un mese, si associa quella di poter contare su un'offerta da parte delle distribuzioni che sia in grado di attirare nuovamente il pubblico in sala.