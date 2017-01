Cinema nel 2017: i migliori film di animazione che vedremo

I film di animazione 2017: quali sono i cartoni animati d vedere tra quelli che usciranno durante l'anno appena cominciato?

Abbiamo creato per voi una piccola guida divisa per case di produzione. La chiudiamo a panino tra due anime che secondo noi dovrebbero essere attesi dagli appassionati.

Your Name di Makoto Shinkai è ormai famoso per essere diventato il quarto più grande incasso della storia in Giappone (con 172 milioni di dollari), nonché il primo film animato non di Hayao Miyazaki a superare in patria i 100 milioni. Insomma, tocca vederlo, siamo curiosi: Nexo Digital e Dynit lo portano da noi tra pochissimo, in un'uscita evento il 23-24-25 gennaio.

Sul fronte Disney, gli storici Walt Disney Animation Studios quest'anno ricaricheranno le batterie e riposeranno (dopo la doppietta del 2016 di Zootropolis e Oceania). La divisione Pixar invece si presenterà con ben due film: il 14 settembre sarà la volta di Cars 3, venduto con un approccio un po' diverso dal solito, leggermente più cupo (sembrerebbe). Non va nemmeno dimenticato però Coco di Lee Unkrich, regista di Toy Story 3: una storia ambientata nel folklore del Giorno dei Morti messicano, tra musica e aldilà. Negli States esce a novembre, da noi probabilmente a Natale.

L'Illumination Entertainment di Pets e Sing non sta a guardare, e nel 2017 colpirà in Italia il 24 agosto con un solo lungometraggio. Basta e avanza, però: si tratta di Cattivissimo Me 3. Una sola gag dei Minion virale sulla rete sarà sufficiente a trasformarlo in un incasso spaventoso, siamo pronti a scommetterci. Prepariamoci al trionfo del giallo banana.

Un tempo la DreamWorks Animation era uno degli attori più gettonati in ambito cartoon, ma oggi purtroppo sconta una certa sfortuna al botteghino. Non demorde. Il 30 marzo saremo sorpresi da Baby Boss, delirante commedia demenziale con un neonato parlante e losco che detta legge al suo fratello "maggiore". Il 2 giugno esce in America anche l'adattamento delle avventure di Capitan Mutanda, cult nella letteratura per i più piccoli: speriamo di vederlo in Italia quanto prima.

La Sony Pictures Animation è lo studio più legato allo humor tipico del "cartone animato" comunemente inteso: comicità, eccessi e ritmo scatenato. Noi attendiamo con un pizzico di trepidazione I Puffi: Viaggio nella Foresta Segreta (uscita il 6 aprile), dove le creature di Peyo riacquistano il loro aspetto caricaturale, lasciandosi alle spalle il fotorealismo grottesco dei due precedenti film a tecnica mista. Siamo invece meno fiduciosi in merito a The Emoji Movie (28 settembre): costruire un racconto sulle emoticon animate è un bell'azzardo. Pagherà?

Per i suoi Film del 2017, la Warner Bros Animation punta tutto sulle licenze, combinando DC Comics e Lego in Lego Batman, in arrivo già il 9 febbraio, poi puntando sul franchise Lego Ninjago più avanti, il 21 settembre. Il Batman in versione Lego aveva già suscitato vivi apprezzamenti in Lego Movie.

Non siamo certi dell'uscita confermata entro il 2017 di Ferdinand dei Blue Sky Studios (che sono usciti un po' malconci dal mezzo flop del quinto Era Glaciale). Non dovremmo tuttavia dimenticarci di questo progetto di Carlos Saldanha, autore dei Rio: è infatti l'adattamento della "Storia di Ferdinando" di Munro Leaf. Racconta di un toro che si rifiuta di combattere nell'arena, preferendo i fiori. La Disney già ne trasse nel 1938 un cortometraggio premio Oscar: chissà cosa accadrà sulla durata di un lungo.

Uscirà sicuramente nell'estate del 2017 in Giappone Mary and the Witch's Flower, un anime importante per due ragioni: segna il ritorno del regista Hiromasa Yonebayashi, l'autore di Arrietty e Quando c'era Marnie, ed è la prima produzione di un nuovo studio fondato nel 2015, Studio Ponoc, composto da altri ex del Ghibli. Lo stile ricorda inevitabilmente quello classico della casa di Miyazaki e Takahata. Confidiamo nella nostra solita uscita evento.

