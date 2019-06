Cinema italiano, commedie, cartoni e grandi classici nella settimana di SimulWatch

Comincia oggi una nuova settimana e come ogni nuova settimana, ecco sette nuove proposte di proiezioni condivise per sfruttare al meglio le potenzialità di SimulWatch, la app sviluppata da Coming Soon e disponibile gratuitamente per il download su Google Play e App Store che vi permette di cercare i film disponibili in streaming in Italia e di commentarli coi vostri amici durante la visione.

Cominciamo questa sera alle 21 con Pets - Vita da animali, il film d'animazione prodotto da Illumination Entertainment di cui tra pochi giorni arriverà nei cinema italiani il sequel. E allora, per arrivare preparati alla visione di Pets 2, ripassiamo il primo, divertente capitolo delle avventure di Max, Duke, Nervosetto e tutti gli altri protagonisti di questa serie.

Martedì 4, alle 20:30, ricordiamo il grande Massimo Troisi nell'anniversario della sua morte troppo prematura, con il suo ultimo film da attore e regista, Il postino, che ottenne ben cinque candidature ai premi Oscar del 1996.

Tra i film che arrivano in sala questa settimana, e che vi consigliamo di vedere, c'è anche Juliet, Naked, divertente commedia romantica interpretata da Ethan Hawke, Rose Byrne e Chris O'Dowd che è l'adattamento cinematografico del romanzo di Nick Hornby "Tutta un'altra musica". Quale migliore occasione per recuperare un dei più amato tra i tanti film tratti dalle opere dello scrittore inglese, l'Alta fedeltà con John Cusack? Lo facciamo assieme mercoledì 5 alle 22.

Giovedì 6, alle 21:30, celebriamo invece la vittoria del Nastro dell'anno, premio speciale dei Nastri d'Argento, da parte di Sulla mia pelle, il film con Alessandro Borghi che racconta la terribile storia di Stefano Cucchi.

Venerdì 7, tutti pronti alle ore 22 per uno dei più celebri e celebrati film della storia del cinema: Viale del tramonto, capolavoro diretto da Billy Wilder nel 1950 e interpretato da William Holden, Gloria Swanson ed Erich von Stroheim.

Sabato, invece, spazio alle risate con La pantera rosa, la commedia di Blake Edwards del 1963 che lanciò, grazie ai suoi titoli di testa, l'omonimo personaggio a cartoni animati, ma soprattutto un protagonista diventato leggendario: l'Ispettore Clouseau di Peter Sellers.

Infine, per chiudere alla grandissima - anzi, in maniera kolossale questa nuova settimana con SimulWatch, l'appuntamento è domenica 9 alle 14 per la visione collettiva di un film leggendario: Titanic di James Cameron.