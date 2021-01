Cinema e tv in Italia, in arrivo a sostegno altri 640 milioni di euro dallo Stato

News Cinema

Il perdurare dell'emergenza Covid ha messo in ginocchio il settore dell'audiovisivo, che beneficerà di 640 milioni di euro nell'ultimo scostamento di bilancio. Come sono ripartiti?

Pur in bilico, il governo è riuscito ad approvare lo scostamento di bilancio per altri "ristori": nei 32 ulteriori miliardi di euro ci sono 640 milioni destinati alla filiera audiovisiva tra cinema e tv, ben accolti dal presidente Anica Francesco Rutelli. Ecco come sono suddivisi, per un aumento del 60% rispetto ai sostegni varati l'anno scorso.

Per contrastare i costi delle misure di sicurezza contro il Coronavirus, ai quali le produzioni devono andare incontro, viene rifinanziato il taglio fiscale del 40%. Della rimanente cifra, gli esercenti vengono sorretti con 110 milioni di euro e altri tagli alle tasse, mentre 25 milioni aiuteranno i distributori a parare il colpo della crisi. 35 milioni di euro vanno invece in direzione dell'Istituto Luce Cinecittà, con l'idea anche di migliorare gli studi di Cinecittà.

Ricordiamo che, escludendo gli exploit di Tenet e After 2, usciti nell'unico momento di respiro dal Covid, tra fine agosto e settembre, boccata di ossigeno per rispettivamente 6.600.000 e 4.100.000 euro, il mercato cinematografico italiano ha subito nel 2020 una contrazione del 71% rispetto all'anno precedente, una situazione mai vista e tragica per tutta la filiera, senza giri di parole.

Ci sforziamo tutti di proiettarci verso una ripresa, sperando anche nelle produzioni italiane più di rilievo, come Diabolik con Luca Marinelli e Freaks Out di Gabriele Mainetti.