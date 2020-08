Cinema e televisione: cinque film in streaming ambientati nel mondo del piccolo schermo

News Cinema

Abbiamo scelto in streaming cinque titoli che raccontano il dietro le quinte del mondo della TV.

Se è vero che cinema e televisione sono da sempre due media in competizione, a pensarci bene oggi più che mai, perché non provare ad analizzare come il grande schermo ha rappresentato quello piccolo. Eccovi cinque film in streaming ambientati nel mondo della televisione: si varia dal dramma nerissimo alla commedia degli equivoci, passando per la ricostruzione storica. Una curiosità: tutti e cinque i titoli scelti sono stati candidati all’Oscar come miglior film senza però riuscire alla fine a trionfare. E almeno in un paio di casi avrebbero davvero meritato di vincere...

Cinque film in streaming ambientati nel mondo della TV

Quinto potere



Tootsie



Dentro la notizia



Quiz Show



Forst/Nixon - Il duello







Quinto potere (1976)

Soltanto un cineasta misurato come Sidney Lumet poteva contenere il genio smisurato dello sceneggiatore Paddy Chayefsky: da queste due personalità antitetiche è nata la riflessione suo potere mediatico più cupa e purtroppo veritiera della storia del cinema. La parabola delirante dell’anchorman Howard Beale, che annuncia in diretta TV il suicidio per diventare poi una sorta di predicatore mediatico, ancora oggi rappresenta un punto inarrivato capace di fondere dramma e commedia grottesca, senza mai perdere il film del discorso: tutti possiamo diventare vittime del piccolo schermo. Se non lo siamo già...Quinto potere è la storia del cinema nella sua versione rabbiosa e nichilista. Imprescindibile. Disponibile su Google Play.







Tootsie (1982)

Quando ogni elemento della commedia sofisticata si fonde perfettamente con gli altri, ecco nascere Tootsie. Impossibile trovare un difetto al film di Sidney Pollack: dalla regia fluida alla sceneggiatura ricchissima di spunti, fino ovviamente alla prova gigantesca di Dustin Hoffman. La battaglia dei sessi ambientata sul set di una soap opera, dove tutto è fittizio e può diventare vero soltanto attraverso la presa di coscienza della propria identità. Un film geniale con almeno cinque sequenze regalate alla storia del cinema. Nel cast anche Jessica Lange, Bill Murray, Teri Garr e Gary Coleman. Correte a rivederlo. E rivederlo ancora.. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes.







Dentro la notizia (1987)

Il notiziario TV e le sue disavventure, anche sentimentali. Una produttrice che vive per il suo lavoro, un giornalista competente che però proprio non “buca lo schermo”, il nuovo anchorman superficiale ma carismatico come nessun altro. Il triangolo protagonista del film è composto da Holly Hunter, Albert Brooks e William Hurt, tutti in stato di grazia. Dentro la notizia danza tra commedia e dramma con una classe che solo il guru del piccolo schermo James L. Brooks (il “papà” de I Simpson, tanto per intenderci…) poteva infondere. E alla fine il cammeo di Jack Nicholson impreziosisce un film già notevolissimo. Disponibile su Chili.







Quiz Show (1994)

Una delle star impegnate di Hollywood come Robert Redford ha portato sul grande schermo lo scandalo televisivo più celebre degli anni ‘50, quello dello show Twenty-One. Protagonisti del film Ralph Fiennes e John Turturro, concorrenti troppo diversi tra loro per amarsi. E quando l’antipatico uomo qualunque viene spodestato dall’affascinante e altolocato avversario, ecco che scoppia la bomba. Quiz Show rappresenta una magnifica ricostruzione d’epoca impregnata di spiriti civile. Nel cast anche il grande veterano Paul Scofield, insieme a Rob Morrow, David Paymer a un cammeo storico di Martin Scorsese. Disponibile su Chili.







Frost/Nixon - Il duello (2008)

L’intervista epocale trasmessa nel 1977 tra l’ex-Presidente Richard Nixon e il giornalista britannico David Frost viene messa in scena da Ron Howard, che sfrutta al meglio la sceneggiatura tagliente di Peter Morgan. Frost/Nixon risulta un film di impegno che per tensione narrativa sfonda la porta del genere per avvicinarsi al thriller, scandito magnificamente dal ritmo di un montaggio sapiente. Il resto lo fanno Michael Sheen e Frank Langella, i quali avevano interpretato i due personaggi in teatro per anni. La storia della televisione ri-immaginata come un duello western tra due personalità carismatiche ma troppo complesse per essere amate. Il film invece si fa amare eccome...Disponibile su Rakuten TV, Chili, TIMVision.

Chiudiamo come al solito con altri titoli che non sono entrati nella nostra cinquina ma meritano comunque segnalazione: partiamo con la commedia scatenta Bolle di sapone (1991) di Michael Hoffman, parodia del mondo della Tv seriale interpretata da Sally Field, Kevin Kline, Robert Downey Jr. e Whoopi Goldberg. Potete trovarlo su Chili, Apple Itunes e Amazon Prime Video. Non sono invece disponibili in streaming al momento Insider - Dietro la verità (1999) di Michael Mann e Good Night, and Good Luck (2005) di George Clooney, due titoli di valore assoluto che non avrebbero disegnato nella nostra Top5. Tutt’altro...