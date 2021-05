Cinema e magia: i migliori film in streaming con protagonisti i prestigiatori

News Cinema

Da The Prestige a Now You See Me: abbiamo selezionato cinque titoli in streaming per chi ama i maghi sul grande schermo.

Se è vero che il cinema al suo meglio può diventare magia, possiamo allo stesso modo affermare che la magia è cinema? Quanti grandi film potete ricordare con protagonisti illusionisti, prestigiatori o maghi di sorta? Non moltissimi in effetti. Ma ce ne sono, e alcuni di essi sono assolutamente prestigiosi oppure rimangono perle nascoste ma preziose nella filmografia di grandi autori, come i cinque film in streaming qui sotto vi dimostreranno. Non vi resta dunque che scoprire quali sono i nostri titoli preferiti quando si tratta di unire la magia con la Settima Arte. E non è un semplice gioco di prestigio…Buona lettura.

Ombre e nebbia (1991)

Sarà che si tratta del primo film di Woody Allen che abbiamo visto nell'incanto della sala buia di un cinema, ma secondo noi Ombre e nebbia rappresenta uno dei grandi capolavori “nascosti” dell’autore di Io e Annie e Manhattan. Omaggio esplicito e formalmente prezioso all’Espressionismo tedesco e ai capolavori di Fritz Lang. La fotografia di Carlo Di Palma si impreziosisce con un bianco e e nero meraviglioso, perfetto nell’esaltare sia il contrasto che le sfumature. Woody Allen piccolo e insignificante colletto bianco che deve vedersela con un serial-killer, con la persecuzione dilagante e soprattutto con l’amore nei confronti di Mia Farrow ci regala la sua miglior prova d’attore. E poi un cast composto anche da John Malkovich, Lily Tomlyn, Jodie Foster, John Cusack, Madonna e molti altri. In questo caso possiamo realmente scrivere che cinema e magia si fondono alla perfezione…Disponibile su Apple Itunes.

The Illusionist (2005)

Il dramma in costume con risvolti da thriller diretto da Neil Burger possiede due elementi fondamentali per la sua riuscita. Prima di tutto un trio di attori protagonisti assolutamente efficace: Edward Norton, Jessica Biel e soprattutto il sempre affidabile Paul Giamatti compongono i tasselli di un triangolo avvincente, in cui si interseca il “villani” Rufus Sewell. The Illusionist poi si ammanta della fotografia potente e malinconica di Dick Pope, candidata doverosamente agli Oscar. Un film spesso sbanda verso il melodramma leggermente melenso, ma quanto a messa in scena convince davvero. E poi Norton prestigiatore è uno spasso da ammirare. Disponibile su CHILI, RaiPlay, NOW.

The Prestige (2006)

The Prestige: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film

Il capolavoro diretto da Christopher Nolan fonde una messa in scena di livello assoluto con una storia di ossessione, redenzione e affabulazione calibrata al meglio. The Prestige rappresenta una delle migliori prove d’attore per i due protagonisti Christian Bale e Hugh Jackman, possiede una cast di supporto impressionante composto da Michael Caine, Scarlett Johansson, Piper Perabo, Andy Serkis e il grande David Bowie. Impone all’attenzione internazionale Rebecca Hall. Insomma, scegliere voi da che parte cominciare per apprezzare questo affresco drammatico emozionante, questo thriller dell’anima e della mente senza eguali. Un film che ogni volta riserva sorprese, occhi lucidi e amore sconfinato per la bellezza del cinema. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

L’illusionista (2010)

L'illusionista: il trailer del film

Nelle mani di Sylvain Chomet il cinema e la magia si fondono a creare poesia pura. Uno dei film d’animazione più belli e commoventi di sempre, una storia di amicizia e di meraviglia che non può incantare il pubblico adulto così come quello dei più piccini. Da una sceneggiatura adattata del grande Jacques Tati, un ritmo del racconto posato e gentile, un livello di animazione cesellato al minimo dettaglio fanno de L’illusionista un capolavoro di candore e gioia della visione. Nomination all’Oscar per il miglior film d’animazione. Avrebbe strameritato la statuetta. Disponibile su CHILI, RaiPlay.

