Cinema e cibo: in streaming cinque film che parlano dell'arte di cucinare

Abbiamo selezionato per voi cinque film in streaming che vi faranno venir voglia di mettervi ai fornelli!

Se i reality show dedicati all’arte culinaria sono ormai uno dei capisaldi dei palinsesti televisivi in tutto il mondo, al cinema non sono poi così tanti i film che parlano di cibo. Quelli che l’hanno fatto però sono riusciti a trovare una chiave di lettura spesso personale e coinvolgente. Cinque di questi titoli in streaming hanno incontrato in particolar modo il nostro favore, con uno di essi entrato davvero nel nostro cuore - scoprirete presto a quale ci stiamo riferendo... - Opere diverse tra loro ma accomunate dalla voglia di esporre quali sacrifici si nascondono dietro l’arte che si cela in cucina.

Cinque film culinari da vedere in streaming

Big Night (1996)

Partiamo immediatamente dal nostro film preferito. Diretto a quattro mani da Campbell Scott e dal co-protagonista Stanley Tucci, Big Night racconta di due fratelli emigrati dall’Italia che stentano nel far decollare il loro ristorante perché troppo rigidi nel voler cucinare alla loro maniera: la migliore. Tucci e Tony Shaloub interpretano a meraviglia le psicologie opposte dei due immigrati, in un film intimo e coinvolgente, pieno di attori straordinari e con una sequenza finale da antologia, muta eppure stracolma di emozione. Primo ruolo importante per una dolcissima Allison Janney. Disponibile su Chili.

Chocolat (2000)

Chocolat: il trailer del film

Non c’è dubbio alcuno che il film diretto da Lasse Hallström sia una favola edificante, sdolcinata e vagamente ruffiana. Ed è altrettanto indubbio che funzioni alla perfezione. Prima di tutto Chocolat è confezionato con un’eleganza e una lucidità invidiabili a molti prodotti di genere: in seconda battuta Juliette Binoche, Judi Dench e Johnny Depp sono talmente efficaci e affascinanti da dominare lo schermo. Candidato all’Oscar per il miglior film, la miglior attrice e quella non protagonista, Chocolat esplora la magia dietro la dolcezza. Che si vuole di più da una favola? Disponibile su Chili, Apple Itunes, Netflix, TIMVision.







Ratatouille (2007)

Commovente parabola sull’accettazione, Ratatouille incontrò molte difficoltà in fase di preproduzione e realizzazione prima che Brad Bird venisse chiamato a completarlo. Il risultato è a dir poco esaltante: la storia del piccolo topolino che ama cucinare piatti prelibati e alla fine si afferma come chef nonostante tutto, riempie il pubblico grande e piccino di emozioni forti, vere. Come la straordinaria scena che vede protagonista il critico Ego, e il piatto che regala il titolo al film. Gran film d’animazione. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.







Chef - La ricetta perfetta (2014)

Chef - La ricetta perfetta: Il trailer italiano del film - HD

Nato come una piccola pausa di libertà dalle megaproduzioni Marvel/Disney, il film diretto da Jon Favreau è un inno alla semplicità dei sapori e della vita che non può non coinvolgere. Il regista/protagonista si cuce addosso un ruolo perfetto per fisico e temperamento, costruendo una storia di redenzione personale che passa attraverso momenti piccoli ed emozioni sussurrate. Nel cast di Chef in ruoli secondari anche Scarlett Johansson, Robert Downey Jr. e Dustin Hoffman. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.

Il sapore del successo (2015)

Il Sapore del Successo: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Cucito addosso a un Bradley Cooper nerboruto e adrenalinico, il film diretto da John Wells racconta della dedizione all’arte culinaria che diventa ossessione, un modo per non fare i conti con tutto ciò che non funziona nel resto della tua vita. Dramma secco a tratti davvero efficace, Il sapore del successo avrebbe meritato un’attenzione maggiore da parte di critica e pubblico. Accanto a Cooper recitano e bene Sienna Miller, Omar Sy, Alicia Vikander e Riccardo Scamarcio. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, RaiPlay.

Questi i titoli che abbiamo scelto per parlare di cinema a cunina. Dobbiamo segnalarne altri che purtroppo non sono in streaming ma meritano assolutamente di essere ricordati: prima di tutto La grande abbuffata (1973) di Marco Ferreri, capolavoro nichilista del nostro cinema: poi vogliamo ricordare il profondo Mangiare bere uomo donna (1994) di un ispirato Ang Lee e infine la commedia delicata Ricette d’amore (2001), film tedesco con Martina Gedeck e un efficacissimo Sergio Castellitto. Il remake americano di quest’ultimo è Sapori e dissapori (2007) con Catherine Zeta-Jones e Aaron Eckhart.