Cinema da casa e David di Donatello festeggiano le grandi protagoniste del cinema italiano

News Cinema

Un flash mob al femminile, ideato da Alice nella città per omaggiare sui palazzi di quattro città italiane il nostro cinema.

#Cinema da casa, il flash mob cinematografico promosso da Alice nella città, apre la sua terza settimana di programmazione con una serata speciale che unirà le finestre di tutta Italia, da Roma a Torino, da Bologna a Catania. Insieme all’Accademia del Cinema Italiano sarà celebrato il lato femminile del David di Donatello proiettando, sulle facciate delle case, celebri sequenze di film che vedono protagoniste grandi interpreti che, nel passato e negli anni recenti, hanno conquistato con il loro talento, brillante e drammatico, la prestigiosa statuetta. Le sequenze saranno raccontate in diretta social da Piera Detassis ed Elena Sofia Ricci

Un modo originale e caloroso per omaggiare le nostre eccellenze, proprio in un periodo in cui i set, le sale e tutto il paese è chiuso e in attesa, con la voglia di lottare per un settore che sta subendo colpi durissimo da questa epidemia di coronavirus. Tanti nomi e tanti volti in una scelta volutamente di genere, rispettosa degli equilibri nel momento in cui sono ancora in corso le votazioni per l’edizione 2020.

La serata “Speciale David” di #Cinemadacasa prosegue ed enfatizza la costante presenza social, in queste settimane, del David con la pubblicazione quotidiana delle pillole dedicate ai grandi momenti delle premiazioni del passato, le immagini più belle e le masterclass dei candidati: una piccola ed emozionante storia del cinema italiano, vista attraverso la lente del premio arrivato alla sua 65a edizione, che culmina in questo omaggio, emozionante e unico, alle nostre grandi protagoniste.

Oltre alle finestre che programmano domani la diretta proseguiranno poi le proiezioni settimanali anche di Pisa e Cagliari. All’estero #Cinema da casa è attivo nelle Filippine, in Vietnam, Polonia, Bulgaria, Belgio, Parigi e Svizzera ed è seguita anche dal Brasile, un’iniziativa che è rimbalzata fino in America grazie ai social. Tantissime le sequenze dei film proiettati dalla finestra di Cinema da casa, oltre 220, alternando film d’autore classici a grandi cult.

Per partecipare a #Cinema da casa basta proiettare alle ore 22 dalla finestra le sequenze dei film più amate oppure seguire le pagine Facebook e IG di Alice nella città alle ore 22 in diretta tutte le sere. Gli altri ospiti di cinema da casa saranno poi sabato l’attore Lorenzo Richelmy e domenica concluderanno in commedia con Massimiliano Bruno e Michela Greco.