Cinema al MAXXI: il programma della sesta edizione

Entrerà nel vivo il 6 febbraio, dopo essere stata anticipata dall'incontro con Luciano Ligabue e dalla proiezione di due film del National Geographic, la sesta edizione di Cinema al MAXXI, che andrà avanti fino al 14 aprile e che si svolge nell’ambito di CityFest, il programma di eventi culturali della Fondazione Cinema per Roma presieduta da Piera Detassis.

Il programma della manifestazione, che nelle passate edizioni ha catturato sempre più l'interesse del pubblico e che è prodotta insieme al MAXXI - Museo Nazionale delle arti del XXI° secolo e ad Alice nella città, è curato da Mario Sesti, che durante la presentazione dell'edizione 2018, ha voluto parlare, viste le molte novità, di un Cinema al MAXXI 2.0: "Il successo degli scorsi anni ci ha spinto a ragionare insieme al MAXXI per fare qualcosa di ancora più nuovo. Siamo sempre partiti dalla domanda: cos'è il cinema all'interno di un museo dell'arte contemporanea? Da una parte abbiamo cercato, edizione dopo edizione, di trasmettere la memoria, soprattutto attraverso le retrospettive, dall'altra ci siamo costantemente orientati verso la ricerca, la sperimentazione. Queste due linee le abbiamo articolate sempre di più, sfruttando l'appeal che ha un posto che per me ha una natura sexy, perché è un luogo frequentato volentieri sia dalle famiglie che dagli amanti dell'arte".

"A proposito di Arte" - ha continuato Sesti, annunciando un'iniziativa molto interessante - quest’anno abbiamo voluto accostare il più possibile il cinema all'arte, affiancando alla mostra Gravity. Immaginare l'Universo dopo Einstein, attualmente in corso, un omaggio a Christopher Nolan, il regista che secondo noi somiglia di più alla 'relatività' perché è un artista che non si accontenta mai di avere un solo tempo".

Alla mostra Gravity. Immaginare l’universo dopo Einstein' è abbinata anche la rassegna National Geographic, una maratona di documentari provenienti dalla library di una delle più importanti e autorevoli istituzioni scientifiche del mondo. E’ invece collegata alla mostra Home Beirut. Sounding the Neighbors la serie Home Beirut, che può contare su cinque film d'autore (da Caramel a L'insulto, passando per La donna che canta) che hanno Beirut come luogo geopolitico e simbolico.

La novità più importante della sesta edizione di Cinema al MAXXI è certamente Extra Doc Festival, un concorso di dodici documentari italiani selezionati fra anteprime mondali e opere che si sono fatte notare durante i festival più importanti, e che verranno giudicati da una giuria presieduta dal direttore artistico del MAXXI Hou Hanru e composta, fra gli altri, dalla regista Susanna Nicchiarelli e dall'attrice Elena Radonicich.

"Quest’anno ci sembrava giusto avere po’ di autorevolezza in più" - ha spiegato ancora Mario Sesti - "grazie un festival vero e proprio con una selezione e un premio di 10.000 Euro messo a disposizione da uno sponsor privato".

Le altre sezioni di Cinema al MAXXI 2018 sono Eventi speciali, Imperdibili e Incontri. Quest'ultima prevede una serie di "chiacchierate" con personalità del cinema italiano e straniero. Dopo l’appuntamento del 27 gennaio con Ligabue, il regista Rezo Gigineishvili introdurrà, l'11 febbraio, il suo nuovo film Hostages, mentre il 13 febbraio Gabriele Muccino parlerà di A casa tutti bene e dei titoli che lo hanno preceduto, fra Italia e Stati Uniti.

A dare grande versatilità a Cinema al MAXXI, ricordando che esiste anche il cinema per le famiglie e per i ragazzi, è Alice nella città, che con Alice Family propone, per il quarto anno consecutivo, un programma che ha lo scopo di far scoprire o riscoprire al pubblico un cinema non commerciale ma non per questo minore. Parlando dei quattro titoli - che sono Wolf Children, Sasha e il Polo Nord, Il bambino che scoprì il mondo e La grande avventura del piccolo principe Valiant - il direttore di Alice nella Città Luca Giannelli ha detto: "Le nostre proiezioni non sono delle confort zone dove accompagnare le famiglie. Abbiamo scelto anche questa volta l'animazione, ma un'animazione che ci possa invitare a guardare un po’ quello che c'è dietro l'angolo e che riesca a interessare anche i genitori".

L'idea di Alice, insomma, è quella di "uscire dal concetto di festival, non abbandonando mai il pubblico e uscendo dalle istituzioni per entrare nelle scuole". E proprio intorno alle scuole ruotano due dei tre progetti in collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma: Doc To School e Heritage Production. Del primo Fabia Bettini ('’altro direttore di Alice nella Città) ha spiegato: "Alice quest’anno ha fatto un presidio a cui tiene moltissimo e che è il liceo Amaldi a Tor Bella Monaca. Siamo convinti che sia importante avere dei presidi in città in cui si possa dialogare col pubblico. Perché un pubblico c’è. Andremo al liceo Amaldi con i registi, con Mario, e presenteremo ai ragazzi i nuovi documentari di Claudio Giovannesi, Agostino Ferrente, Giovanni Piperno, Luca Bellino e Silvia Luzzi".

"Un'altra cosa importante" - ha continuato la Bettini, introducendo Heritage Production - "è il laboratorio che abbiamo fatto con i ragazzi del liceo Mamiani. Abbiamo vinto un bando insieme a loro e li aiuteremo a portare avanti un progetto che li vedrà riprendere le bellezze di Roma attraverso i telefonini e le nuove tecnologie. Il making of dei loro videoracconti sarà presentato in occasione della prossima edizione di Alice nella città".

La terza iniziativa di Alice nella città è EFA Young e ruota intorno allo Young Audience Film Day, una giornata interamente dedicata al cinema europeo per i giovani durante la quale una giuria composta da ragazzi dai 12 ai 14 anni vedrà i 3 film nominati dalla commissione della European Film Academy e stabilirà il vincitore. L'evento, organizzato dall'Efa Young Audience Award avrà luogo in contemporanea, il 6 maggio, in 44 città di 33 paesi.

Per il programma completo di Cinema al MAXXI vi rimandiamo ai siti romacinefest.it e alicenellacitta.com.