Cinema a San Cosimato, mobilitazione per salvare l'iniziativa romana

La rivelata intenzione di far rientrare anche Piazza San Cosimato nel bando dell'Estate romana, da parte dell'assessore comunale alla cultura di Roma Luca Bergamo, ha attivato Valerio Giuseppe Carocci e i ragazzi dell'associazione Piccolo Cinema America. L'iniziativa culturale gratuita Cinema in piazza San Cosimato, che si svolge tra i mesi di giugno e luglio a Roma ed è un prezioso abbinamento di proiezioni e discussioni con gli autori, è nata dopo lo sgombero del Cinema America nel 2014. L'apertura del bando implica indirettamente l'annullamento o il ridimensionamento drastico dell'evento.

Nel comunicato Carocci invita i cittadini ma anche le personalità dello spettacolo e della cultura, a prescindere dai colori politici, a una mobilitazione indetta il 12 febbraio al WE GIL di Trastevere, per le 13. Carocci lamenta la cancellazione di un'iniziativa indetta "senza compensi economici" e si domanda se questo tipo di volontariato culturale non stia cadendo vittima della campagna elettorale, chiedendosi anche come mai siano stati stanziati fondi senza bando per altre iniziative. Nonostante questo, si appella alla Sindaca Virginia Raggi affinché intervenga e salvi la manifestazione, a dispetto di termini di approvazione della concessione resi più stringenti dal Comune.

L'appello ha stimolato personalità del mondo del cinema italiano a diramare una nota a sostegno del Cinema in Piazza San Cosimato, dove si legge anche:

"Non possiamo esimerci dall'esprimere totale opposizione alla volontà annunciata dal ViceSindaco di Roma Capitale, Luca Bergamo, di ridurre le giornate dell'evento, spegnendo il proiettore in alcune serate e di mettere a bando un progetto ideato da un gruppo di ragazzi, colpevoli soltanto di amare, più di ogni altra cosa, la loro città e le sue sale cinematografiche. Lasciar intendere che l’iniziativa, fino ad ora, sia stata svolta al di fuori della legalità è un’inaccettabile mancanza di rispetto nei confronti dell’impegno di decine di ragazzi e ragazze, oltre che un’offesa per migliaia di persone ed ospiti, che come noi, hanno partecipato all’arena."

Tra i firmatari figurano i nomi di Gianni Amelio, Francesca Archibugi, Roberto Benigni, Bernardo Bertolucci, Nicoletta Braschi, Luca Bigazzi, Francesco Bruni, Beppe Caschetto, Cristina Comencini, Saverio Costanzo, Ivan Cotroneo, Edoardo De Angelis, Carlo Degli Esposti, Anna Foglietta, Matteo Garrone, Paolo Genovese, Nicola Giuliano, Roan Johnson, Francesca Marciano, Mario Martone, Valerio Mastandrea, Edoardo Leo, Daniele Luchetti, Rocco Papaleo, Nicola Piovani, Jacopo Quadri, Rita Rognoni, Alba Rohrwacher, Gianfranco Rosi, Valia Santella, Toni Servillo, Paolo Sorrentino, Carlo Verdone, Sandro Veronesi, Giovanni Veronesi, Daniele Vicari, Paolo Virzì e Gianni Zanasi.