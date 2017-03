Cinema a 2 Euro: Cinema2Day è di ritorno, ecco tutti i cinema che aderiscono

Come forse già sapete, il grande successo dell'iniziativa partita nel mese di settembre scorso ha portato alla proroga di Cinema2Day per altri mesi. A un mese dall'ultimo appuntamento dell'8 febbraio, mercoledì 8 marzo l'ingresso al cinema costerà solo 2 euro in migliaia di cinema di tutta Italia.

Le prossime due date di Cinema2Day, promossa dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in collaborazione con ANEM, ANICA e ANEC, sono fissate per i secondi mercoledì di aprile e di maggio, ovvero il 12 aprile e il 10 maggio 2017.



Cinema2Day prevede l'ingresso in oltre 3000 sale cinematografiche di tutta Italia al prezzo di 2 euro, per tutti i film e per tutti gli orari previsti. Sono escluse soltanto le Iniziative Speciali e le visioni in 3D, che godranno comunque di una tariffa agevolata, comunicata direttamente alla cassa.

Tutti i cinema di Roma che aderiscono all'iniziativa Cinema2Day, al cinema con solo 2 euro mercoledì 8 fmarzo 2017.



Admiral, Adriano, Alhambra, Ambassade, Andromeda, Antares, Atlantic, Barberini, Broadway, Ciak, Cineland, Dei Piccoli, Doria, Eden, Eurcine, Europa, Farnese, Fiamma, Galaxy, Giulio Cesare, Greenwich, Intrastevere, Jolly, King, Lux, Maestoso, Mignon, Nuovo Olimpia, Nuovo Sacher, Odeon, Quattro Fontane, Reale, Roxy Parioli, Royal, Sala Trevi, Savoy, Stardust Village, Starplex, The Space - Guidonia, The Space - Moderno, The Space - Parco Dei Medici, Tibur, Trianon, Uci-Cinemas Lunghezza, Uci-Cinemas Parco Leonardo, Uci-Cinemas Porta Di Roma.

Tutti i cinema di Milano che aderiscono all'iniziativa Cinema2Day, al cinema con solo 2 euro mercoledì 8 marzo 2017:



Anteo Spaziocinema, Apollo Spaziocinema, Arcobaleno Filmcenter, Ariosto, Ducale Multisala, Martinitt Cinema Teatro, Mexico, Orfeo Multisala, Palestrina, Spazio Oberdan Cineteca Italiana, Colosseo Multisala, Eliseo Multisala, The Space - Cerro Maggiore, The Space Odeon - Milano, The Space - Rozzano, Uci-Cinemas Gloria, Uci-Cinemas Pioltello, Uci-Cinemas Certosa, Uci-Cinemas Milanofiori, Uci-Cinemas Bicocca, Rondinella, Skyline Multiplex.

Tutte le sale italiane che aderiscono all'iniziativa Cinema2Day

Cinema2Day spot marzo 2017: