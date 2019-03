Cinecittà World rilancia con visitatori triplicati e nuove attrazioni

Cinecittà World, parco divertimenti dedicato al cinema e alla televisione, festeggia numeri in forte crescita, dopo i primi anni mediocri, e rilancia con nuove attrazioni. Nel corso di una presentazione alla Casa del Cinema, il presidente Roberto Bosi e l’Amministratore delegato Stefano Cigarini, hanno sciorinato risultati di crescita imponente, con spettatori triplicati, presentando un piano di rilancio con 5 nuovi spazi divertimento per la nuova apertura del 23 marzo 2019, dopo le dodici fra 2017 e 2018.

“Non giudicateci da una fotografia di quello che siamo oggi, ma dal film di quello che saremo fra qualche anno”, ha dichiarato alla stampa Cigarini, confessando il sogno di continuare a ispirarsi ai grandi parchi americani, fino ad arrivare a diventare un destination resort.

Parco a tema fondato da Cinecittà quindici anni fa, destinato a cinema e TV, si è sviluppato sulla via Pontina, appena fuori Roma, nella sede dismessa degli storici studi Dino De Laurentiis. Sono presenti set storici e ricostruiti di film come Ben Hur e U571 o Gangs of New York di Dante Ferretti, che ha disegnato buona parte del parco. Con la tecnologia arrivata a livelli di sofisticazione tale che anche a casa si può interagire e divertirsi alla grande, l’obiettivo è naturalmente trovare qualcosa di particolarmente evoluto o nuovo. In quest’ottica ecco le cinque novità del 2019, con una sesta attesa per l’inverno.

La prima, e più importante, è Volarium, che darà la possibilità al pubblico di sedersi in una sala cinema apparentemente normale, ma che verrà sospesa in aria a 12 metri d’altezza, muovendosi interagendo con un’enorme proiezione (su uno schermo di 25x16 metri) dedicata al padre del volo Leonardo da Vinci, di cui a maggio si ricordano i 500 anni dalla morte. Un cinema volante, così viene definito, unico in Italia.

Spazio poi a un brand del mondo dei videogame (con il suo mercato che vale tre volte il cinema) da 75 milioni di pezzi venduti: Assassin’s Creed, con un’attrazione in realtà virtuale. Quindi spazio al Regno del ghiaccio, con cinque spazi per il primo snow-park italiano aperto tutto l’anno. Per i più pigri, o tanto vogliosi di rilassarsi, ecco il fiume lento Paradiso, infine spazio a Incubo, cinema 6D in cui interagire con quanto accade sul grande schermo.

Le novità non manco, ma non mancheranno anche nel futuro, visto l’impegno economico dei soci, tutti privati e tutti italiani, che hanno investito per sviluppare il parco, già un volano importante per il turismo di zona, con oltre diecimila pacchetti parco+hotel venduti. Solo 30 ettari su 105 sono per ora allestiti, dando la possibilità di ulteriore crescita nei prossimi anni. A questo vanno aggiunte 35 attrazioni già esistenti, 6 spettacoli al giorno e 7 aree a tema, tra cui l’Antica Roma, Spaceland, Adventureland, Far West, l’area acquatica Sognolabio, con la cine piscina per vedere una proiezione a bagno.

Come dire, il parco cresce, tanto che i 24 euro (con varie possibili riduzioni) per un ingresso sembrano un prezzo equo, con possibilità ancora per poche ore di abbonarsi a 49 euro (poi 69) per entrate illimitate fino al gennaio 2020. Per ogni ulteriore informazione, come le navette per raggiungere il parco dalla metro di Roma, orari e giorni di apertura, vi rimandiamo al sito ufficiale, www.cinecittaworld.it