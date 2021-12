Cinecittà World, il parco ospita la Messa di Natale e prepara il Capodanno: pranzi, cene, fuochi e musica, tutto prenotabile

News Cinema

Sicurezza e divertimento sono garantiti: Cinecittà World si prepara ad accogliere i visitatori per Natale e Capodanno con pranzi, cene e spettacoli creati per celebrare le festività.

Avete piani per Natale? E per Capodanno? Nel caso la risposta sia "no", oppure "sì, ma vorrei fare qualcos'altro", Cinecittà World ha in serbo alcune soluzioni per voi. Il parco divertimenti del cinema e della TV di Roma ha organizzato una serie di attività per andare incontro a tutte le tipologie di visitatori qualunque sia la loro necessità. Un po' di svago per una giornata? La cena di Natale in uno dei ristoranti? Il cenone di Capodanno? I fuochi d'artificio? Tutto questo oltre alla grande novità della Messa di Natale prevista per il 25 dicembre alle ore 10:30 con ingresso gratuito che regalerà a chi entra a quell'ora la libera permanenza nel parco per tutta la giornata.

Le opzioni sono diverse, adattabili a famiglie, coppie o amici e per tutti i portafogli. Da mesi ormai la dirigenza del parco ha affinato la messa in atto di disposizioni sanitarie per garantire la sicurezza dei propri visitatori, in particolare in questo periodo di pandemia. All'interno di Cinecittà World si entra con il Green Pass (non super) secondo le norme in vigore come da ultimo DPCM del 24/11. Il parco mette a disposizione il personale sanitario qualificato per effettuare gratuitamente un tampone rapido all'ingresso, per poter entrare se non si possiede la certificazione verde. Tutte le attrazioni, gli spettacoli o i ristoranti sono prenotabili attraverso la funzione Smart Park del sito Cinecittaworld.it che permette di agevolare il flusso di persone, saltare le code, controllare i tempi di attesa, ordinare cibi e bevande.

Capodanno è un discorso a parte perché, in virtù delle innumerevoli attività in programma, prevede l'acquisto di un biglietto a parte "per il quale abbiamo introdotto una policy a garanzia delle persone che prevede il rimborso completo nel caso dovesse arrivare un divieto all'apertura" spiega l'AD Stefano Cigarini che abbiamo al telefono. "Si può quindi serenamente acquistare il biglietto d'ingresso, il cenone o la festa e qualora non si dovesse svoglere, arriva il rimborso della cifra spesa"

Cosa accade dunque il 31 dicembre per rendere la notte di Capodanno di Cinecittà World così imperdibile?

Il Capodanno di Cinecittà si annuncia, ed era stato così anche nel 2019, come la più grande festa di Roma, al netto ovviamente di aggregazioni spontanee o di attività che non prevedano il biglietto d'accesso. Sono quasi certo che sia la più grande in tutto il centro Italia, poi non so se al nord è stato organizzato qualcosa di più imponente. Parlando di numeri, si arriverà 15 mila biglietti di ingresso e 4 mila cene sviluppate su otto tra ristoranti e teatri. Ci sono i cinque ristoranti del parco dove si farà un cenone, in alcuni casi base in altri più evoluto. Al Charleston, il ristorante sulla Cinecittà Street con lo stile New York anni 20, ci sarà l'esibizione del funambolico pianista Antonio Sorgentone che è il vincitore dell'edizione 2019 di Italia's Got Talent. Al Teatro 1 invece proviamo a fare di più tipico della cultura americana, di Las Vegas, con una cena spettacolo in un ambiente svuotato delle tribune e di 2400 metri quadrati di spazio dove sono allestiti tavoli rotondi conviviali, mentre l'orchestra si esibisce in uno spettacolo insieme al cast di Cinecittà World. Quindi una prima parte più tradizionale per le famiglie e a seguira la seconda dedicata ai giovani con artisti sul palco come Geolier, Lele Blade, Ludwig e Luchè.

Tutto questo mentre il parco prosegue il suo regolare svolgimento con le attrazioni?

Assolutamente, con tutte le sue 40 attrazioni e gli spettacoli, incluso lo Stunt Show che viene replicato fino a sera. Abbiamo poi ben sette DJ Set organizzati con un buon mix di cose al chiuso e all'aperto, quindi nell'eventualità di restrizioni per le attività di ballo al chiuso siamo coperti, perché nella peggiore delle ipotesi facciamo i DJ Set all'aperto. La lista dei DJ è lunghissima, ce ne sono una dozzina che arrivano dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra specializzati nei vari generi musicali, dal commerciale all'hip hop, dal raggaeton al revival anni 60/70/80. Un set in particolare si chiama Viva gli anni 2000 perché gioca sul repertorio di inizio secolo. Tentiamo di soddisfare i gusti musicali di tutti, dai ragazzini di 12, 13 anni fino agli adulti sopra i 60 anni. Tutto questo accade all'interno dello stesso villaggio, con il principio che se una cosa non mi piace posso gironzolare per tutti i 30 ettari e trovare la festa che fa per me.

E a mezzanotte i fuochi d'artificio, presumo...

Noi abbiamo una grande tradizione perché d'estate ospitiamo il campionato nazionale di fuochi d'artificio e normalmente il vincitore si esibisce poi in uno spettacolo pirotecnico nella notte di fine anno. Questo accadrà anche quest'anno con i fuochi che partiranno dal centro del parco.

Considerato come agisce il Covid, una cena a casa di amici con una quindicina di persona sembra essere più rischiosa di una serata al parco con migliaia di persone.

Le persone che entrano al parco sono tutte controllate, a una cena privata forse non ci si mette a vedere chi ha il Green Pass e chi no. Poi gli spazi di Cinecittà World sono estremamente ampi e c'è un controllo a livello di sicurezza, anche in termini generali, che lo rende per il Capodanno un posto sicuro e adatto anche a bambini e famiglie.

Invece, andando indietro di qualche giorno arriviamo a Natale. Cosa succede quel giorno?

Per noi il Natale quest'anno è un'esperimento. La nostra responsabile commerciale un giorno ci dice "perché non apriamo a Natale?" e la risposta di tutti alla riunione è stata "bè, a Natale si sta in famiglia". E lei ha continuato raccontando che "Non tutti hanno la famiglia con cui ci riunisce amorevolmente... gli alberghi hanno un ampio numero di richieste di prenotazione di persone che hanno famiglie allargate o in cui i genitori sono sepratati o divorziati". Abbiamo così fatto alcuni approfondimenti scoprendo un'effettiva esigenza di questo tipo, alla quale io aggiungo che però il Natale merita rispetto, così contattiamo la parrocchia locale domandando se secondo loro fosse una cosa buona organizzare una messa. Questa richiesta scala la gerarchia ecclesiastica e ci viene risposto che non solo è una cosa buona, ma che riceverebbe anche il patrocinio della Chiesa. Risultato: il 25 mattina apriremo con una messa inserita a tutti gli effetti nel calendario liturgico del Vaticano e tutti coloro che si presenteranno per parteciparvi prima della 10:30, avranno l'ingresso gratuito e potranno rimanere nel parco quanto vorranno. Sarà una messa con la liturgia tradizionale, al quale si affiancherà musicisti e il corpo di ballo del parco.

Dal programma vedo che anche il pranzo di Natale chi vuole può consumarlo all'interno.

Sì. dopo la messa la giornata prosegue con regolarità, con tutti gli allestimenti natalizi del parco in questo periodo, e per chi lo desidera abbiamo organizzato due pranzi di Natale, uno al Charleston e uno al ristorante Roma. Peraltro, del pranzo al Charleston se ne occupa lo chef Edoardo Papa che sarò lo stesso a prendersi cura del cenone di Capodanno, è uno chef molto bravo che ha un ristorante su Roma.

Tutti i dettagli sull'ingresso, i pranzi, le cene, sui costi e su come effettuare le prenotazioni, sono disponibili su Cinecittaworld.it.